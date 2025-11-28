澎湖湖西鄉開會 聚焦垃圾場火災、焚化爐設置

湖西紅羅垃圾掩埋場屢次大火，鄉政聯席會報建議封場或興建焚化爐。（記者劉禹慶攝）

澎湖湖西鄉公所今（28）日召開「第二次鄉政聯席會報」，由鄉長陳振中主持，代表會主席陳紘諒、縣議員許育愷、吳政杰、蔡清謀議員服務處蔡清續主任、民政處黃美珠科員及各村村長、社區理事長共同出席，會中針對紅羅掩埋場火災後續處理、垃圾焚化爐設置及廚餘處理等議題進行深入討論。

此次會報焦點集中於近期紅羅掩埋場火災事件，多位村長反映火勢受東北季風影響，煙塵與垃圾飄散造成生活困擾，並指出消防取水不足、聯外道路阻塞等問題，要求澎湖縣政府正視災害應變及長期管理機制。

陳振中表示，若建設焚化爐期程約6至8年，期間湖西仍需承受垃圾堆置及污染影響，呼籲縣府展現決心，1座焚化爐即可處理全縣每日約60至80噸垃圾。並提到馬公市廚餘量占全縣8成以上，應由各鄉市分擔處理，不應全數集中湖西。代表會主席陳紘諒主張，若縣府無法改善現況，應考慮封場停止外鄉垃圾進入。

議員許育愷批評，縣府年初承諾的7000萬元改善經費至今未見進展，應加速落實相關設施。吳政杰議員則指出，縣府派員層級過低，顯示重視不足，並呼籲加速開通紅羅掩埋場聯外道路，健保費減免應加碼以補償地方。蔡清謀主任建議實施「使用者付費」制度，每車收取500至1000元清運費，以促進垃圾源頭減量；李麗美代表則建議環保局推動「家戶濾水廚餘桶」制度，減少廚餘外漏與異味，並強調垃圾掩埋場已達飽和，應暫停外鄉垃圾進場，各鄉市應自主管理。

湖西鄉長陳振中主持鄉政聯席會報，聚焦焚化爐與垃圾場大火。（湖西鄉公所提供）

