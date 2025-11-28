注意！北市空品「紅色警戒」持續至明清晨 民眾記得戴口罩、減少外出

受東北季風挾帶境外污染物影響，北市環保局表示，今（28）日下午北市空品測站數值接近對所有族群不健康的紅色警戒等級（AQI>150）。（資料照）

受東北季風挾帶境外污染物影響，北市環保局表示，今（28）日下午北市空品測站數值接近對所有族群不健康的紅色警戒等級（AQI>150）。環保局已啟動應變，以減緩空品惡化情況，該局提醒民眾減少外出，如需外出記得戴口罩，減少使用私人運具並多搭乘大眾運輸工具。

環保局說明，因受境外空污影響，環境部預報今空品可能達橘色等級（AQI>100），北市已提前啟動空品應變機制，惟持續受東北季風挾帶境外污染物影響，北市測站空品在上午達到橘色提醒等級（空氣品質指標AQI>100，指標污染物為懸浮微粒PM10），對敏感族群不健康；下午北市部分測站空品接近紅色警戒等級（空氣品質指標AQI>150，指標污染物為懸浮微粒PM10），可能對所有族群不健康，預估將持續至29日清晨。

環保局指出，為減緩空品惡化，北市持續執行空品應變，包括執行營建工地及餐飲業查核、機車及柴油大客貨車路邊攔查、加強道路洗掃作業、工廠自主管理等管制作為，減緩空品不良程度。此外，環保局也啟動府內橫向應變機制，通報教育局、衛生局、社會局等單位進行應變，提醒民眾注意健康防護及減少外出。

