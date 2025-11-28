為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    總統盃AI爭霸賽129隊對決 台南偏鄉學校包辦總冠軍金、銀獎

    2025/11/28 18:08 記者劉婉君／台南報導
    總統盃AI素養爭霸賽，台南左鎮國小獲得總冠軍金獎，接受總統賴清德頒獎。（記者劉婉君攝）

    「總統盃AI素養爭霸賽」總決賽今（28）日在大台南會展中心舉行，全國共有22縣市、129支隊伍同場競技，地主隊台南市表現亮眼，左鎮國小包辦國小偏鄉組金、銀獎，南化國中與菁寮國中分獲國中偏鄉組金、銀獎。而在總冠軍賽中，左鎮國小更打敗國中隊伍，奪下金獎，南化國中則獲得銀獎。

    總統盃AI素養爭霸賽共有全國150支隊伍報名，經過初審與預選賽之後，有129隊進入決選，共387位師生今天聚集在台南，帶著自行訓練的AI模型展開對決。

    比賽分為國小一般組及偏鄉組、國中一般組及偏鄉組4組，經過激烈競爭後，4組的金獎再展開跨組的總決賽，由左鎮國小勇奪金獎、南化國中榮獲銀獎，嘉義縣協同高中及台北市金華國小獲得銅獎。總統賴清德下午也到場為優勝隊伍頒獎，勉勵學生成為未來的AI開路先鋒。

    場外還有19項互動性的科技迴廊攤位，讓學生在競技之餘，可以操作機器人、挑戰跨域解題，促進跨縣市、跨學科的交流。

    台南市在賽事中表現出色，新市國中與開元國小也分別在國中、小一般組奪下銅獎。台南市長黃偉哲表示，台南市除了率先啟動「生生有平板、校校智慧學」政策，未來4年更規劃攜手科技產業，於全市37行政區成立「AI行動培育中心」，透過導入AI算力服務落實差異化教學，確保不讓任何一所學校脫隊，全力邁向智慧城市。

    總統盃AI素養爭霸賽總決賽在台南舉行，總統賴清德（右3）頒獎給優勝隊伍。（記者劉婉君攝）

