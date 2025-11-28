為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化人注意！近2萬戶停水、降壓23小時 這天早上8點開始

    2025/11/28 17:38 記者張聰秋／彰化報導
    台灣自來水公司今天公佈南彰化地區因應蓄配水池管線施工，12月3日早上8點起至12月4日早上7點將停水、降壓，近2萬戶用水將受影響。（記者張聰秋攝）

    台灣自來水公司今天公佈南彰化地區因應蓄配水池管線施工，12月3日早上8點起至12月4日早上7點將停水、降壓，近2萬戶用水將受影響。（記者張聰秋攝）

    彰化人注意了！台灣自來水公司第11區管理處今（28日）天預告，因「彰南蓄配水池管線改接工程」施工，從12月3日早上8點到12月4日早上7點，部分鄉鎮將面臨長達23小時停水或水壓降低，提醒用戶提前做好儲水準備。

    第11區管理處表示，此次共有4978戶將停水、1萬4974戶水壓降低，受影響戶數合計近2萬戶，施工期間若遇到突發狀況，復水時間可能調整，完工後會分區陸續恢復供水。

    停水影響區域如下：

    一、永靖鄉：崙子村、光雲村、五汴村、東寧村、瑚璉村，共計3339 戶停水。

    二、田尾鄉：柳鳳村、打簾村、溪畔村、陸豐村，共計1639 戶停水。

    降壓供水影響區域如下：

    一、永靖鄉：浮圳村、永興村、新莊村，共計1250 戶降壓。

    二、田尾鄉：豐田村、田尾村、新厝村、正義村、仁里村、饒平村、溪頂村、海豐村，共計3666 戶降壓。

    三、北斗鎮：中寮里、西安里、大道里，共計4097戶降壓。

    四、埤頭鄉：和豊村，共計987戶降壓。

    五、溪州鄉：西畔村、張厝村、柑園村、潮洋村、成功村、三條村、三圳村、榮光村、水尾村、菜公村、圳寮村、大庄村，共計4974戶降壓。

    另提醒民眾，復水初期水質可能短暫混濁，建議先放流一段時間再使用。第11區管理處呼籲居民提前檢查家中儲水設備，避免影響生活作息。

