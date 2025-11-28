民間參與公共建設「金擘獎」頒獎 野柳地質公園獲2項優等獎

財政部今天（28日）舉行「第23屆金擘獎頒獎典禮」，新空間國際股份有限公司總經理湯錦惠（右）從財政部長莊翠雲（左）手中，接下「金擘獎」的肯定。（野柳地質公園提供）

財政部今日（28日）辦理「第23屆金擘獎頒獎典禮」，新空間國際股份有限公司以野柳地質公園委託案，從眾多促參案件中脫穎而出，榮獲「民間團隊」的「優等獎」、「雙語標竿獎」雙重肯定；對於挺過新冠疫情仍堅持從事環境教育的新空間國際公司，是一大鼓勵。

財政部第23屆民間參與公共建設金擘獎，今天頒獎表揚得獎團隊，共有「政府團隊」獎3件、「民間團隊」6件、「公益獎」1件、「雙語標竿獎」1件；新空間國際股份有限公司在「民間團隊」與「雙語標竿」分別獲獎，殊為不易。

請繼續往下閱讀...

自2006年起，野柳地質公園由交通部觀光局（觀光署的前身）北海岸及觀音山國家風景區（簡稱北觀處）委託新空間國際股份有限公司經營管理，透過「野柳地質公園委託民間參與經營（OT）案」。長期以來，新空間秉持非商業利益為優先的經營態度，致力於實現地質保育、學術優先、觀光國際化及永續發展的願景，並推動地景保育、環境教育、觀光遊憩與社區參與四大核心價值。2019年，園區成為新北市首座依《文化資產保存法》認證的地質公園，並於2020年獲文化資產保存法認證，成為北海岸首座市定地質公園。

新空間國際公司副總經理林俊毅指出，新空間國際公司經營管理野柳地質公園，秉持從「讓地質公園走向世界，讓世界看見台灣」的理念，2006年迄今，與日本山口縣秋吉台地質公園、青森縣下北地質公園、千葉縣銚子地質公園、締結姊妹或友好地質公園。林俊毅表示，2026年預計前往越南、泰國等國家地質公園，讓更多人看見野柳。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法