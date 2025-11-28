為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    香港宏福苑大火連燒7大樓！北市強化工地動火管制

    2025/11/28 17:14 記者孫唯容／台北報導
    溶劑等可燃建材也要集中存放在指定安全區域，並遠離熱源。（北市勞動局提供）

    溶劑等可燃建材也要集中存放在指定安全區域，並遠離熱源。（北市勞動局提供）

    台北市勞動局長王秋冬今（28）日表示，工地進行動火作業必須嚴格落實安全防護，包括電焊、切割、熔接等，容易產生火花的作業都要加強管理。（北市勞動局提供）

    台北市勞動局長王秋冬今（28）日表示，工地進行動火作業必須嚴格落實安全防護，包括電焊、切割、熔接等，容易產生火花的作業都要加強管理。（北市勞動局提供）

    香港宏福苑大樓外牆維修工程，因建築物外圍以竹棚及尼龍防護網包覆，不幸導致七座大廈失火。台北市勞動局長王秋冬今（28）日表示，工地進行動火作業必須嚴格落實安全防護，包括電焊、切割、熔接等，容易產生火花的作業都要加強管理，溶劑等可燃建材也要集中存放在指定安全區域，並遠離熱源，現場也應設置「禁止明火」警示標誌，確保環境安全。

    台北市長蔣萬安今上午召開跨局處會議，指示相關單位啟動北市外牆整修及建築工地的全面性稽查，另要求勞檢處等單位，共同強化防火區劃等安全標準，確保市民居住與施工環境安全。

    王秋冬局長進一步表示，北市建物興建及外牆維修工程皆使用國家標準CNS 4750型式的金屬施工架，並非可燃物；然而，工地現場仍可能有其他可燃物，且施工進度每日不同，現場狀態會隨之改變，因此，工地負責人務必實施全面巡查，確認火源關閉現場安全無虞，並備妥滅火器等設備，同時加強員工教育訓練。

    勞動局強調，若違反職業安全衛生法相關規定，導致火警或危及公共安全者，本局將依法嚴正辦理。另外，勞動檢查處已於今（114）年製作拍攝「防患未燃：揭開職場火災爆炸的危機引線」數位教材，已於10月14日上架（網址），提供事業單位事臨場作業前預防火災及動火作業管理教育訓練使用，呼籲遵守相關規定，確保工作場所安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播