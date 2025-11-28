香港宏福苑大火連燒7大樓！北市強化工地動火管制

溶劑等可燃建材也要集中存放在指定安全區域，並遠離熱源。（北市勞動局提供）

台北市勞動局長王秋冬今（28）日表示，工地進行動火作業必須嚴格落實安全防護，包括電焊、切割、熔接等，容易產生火花的作業都要加強管理。（北市勞動局提供）

香港宏福苑大樓外牆維修工程，因建築物外圍以竹棚及尼龍防護網包覆，不幸導致七座大廈失火。台北市勞動局長王秋冬今（28）日表示，工地進行動火作業必須嚴格落實安全防護，包括電焊、切割、熔接等，容易產生火花的作業都要加強管理，溶劑等可燃建材也要集中存放在指定安全區域，並遠離熱源，現場也應設置「禁止明火」警示標誌，確保環境安全。

台北市長蔣萬安今上午召開跨局處會議，指示相關單位啟動北市外牆整修及建築工地的全面性稽查，另要求勞檢處等單位，共同強化防火區劃等安全標準，確保市民居住與施工環境安全。

王秋冬局長進一步表示，北市建物興建及外牆維修工程皆使用國家標準CNS 4750型式的金屬施工架，並非可燃物；然而，工地現場仍可能有其他可燃物，且施工進度每日不同，現場狀態會隨之改變，因此，工地負責人務必實施全面巡查，確認火源關閉現場安全無虞，並備妥滅火器等設備，同時加強員工教育訓練。

勞動局強調，若違反職業安全衛生法相關規定，導致火警或危及公共安全者，本局將依法嚴正辦理。另外，勞動檢查處已於今（114）年製作拍攝「防患未燃：揭開職場火災爆炸的危機引線」數位教材，已於10月14日上架（網址），提供事業單位事臨場作業前預防火災及動火作業管理教育訓練使用，呼籲遵守相關規定，確保工作場所安全。

