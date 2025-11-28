為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北市水土保持服務團服務20週年 劉和然表揚專業技師

    2025/11/28 17:09 記者黃子暘／新北報導
    新北市府今（28）日辦理「新北市水土保持服務團成立20週年」表揚暨組訓活動，由副市長劉和然表揚5位服務滿20年的績優貢獻團員。（記者黃子暘攝）

    新北市府今（28）日辦理「新北市水土保持服務團成立20週年」表揚暨組訓活動，由副市長劉和然表揚5位服務滿20年的績優貢獻團員。（記者黃子暘攝）

    新北市水土保持服務團由來自土木、水保、水利、大地技師4大公會，共80位專業技師組成，提供民眾免費水土保持專業諮詢服務，新北市府今（28）日辦理「新北市水土保持服務團成立20週年」表揚暨組訓活動，由副市長劉和然表揚5位服務滿20年的績優貢獻團員。獲獎者之一的技師鄧鳳儀是服務團首任團長，在草創時期協調技師到場服務民眾，並協助市府簡化水土保持申請上繁瑣的行政流程。

    劉和然說，新北市山坡地範圍高達88%，水土保持與坡地保育工作格外重要，感謝服務團20年來持續不斷的傳遞相關知識，讓水土保持與大眾更親近、更能瞭解如何在兼顧水土保持下合理的利用山坡地。

    服務團長陳盈男指出，獲獎技師鄧鳳儀卸任團長後，於去年山陀兒風災也多次到場提供專業意見，使相關單位更順利地進行搶災。他也分享，曾有對退休夫婦想在三芝務農，因土地多年未整理而不利農作，多方洽詢遭拒，經與服務團諮詢後，市府立刻安排現勘，服務團在調查後依農地地形在集水區上游處設計截水溝，並針對高低起伏處規劃施作砌石擋土牆，穩定邊坡讓耕地更安全，協助這對夫婦在合法狀況下整理出利於耕作的農地，服務團將持續協助民眾，讓水土保持不再流於冰冷的工程書圖。

    農業局補充，服務團20年來協助市府水土保持服務案件達上萬件，並已連續5年獲得農業部評核為全國績優水保服務團的肯定，民眾如有山坡地開發或水土保持問題，可洽農業局網站線上預約諮詢，或撥打農業局水土保持服務專線洽詢02-2965-9930。

    新北市府今（28）日辦理「新北市水土保持服務團成立20週年」表揚暨組訓活動，由副市長劉和然表揚5位服務滿20年的績優貢獻團員。（記者黃子暘攝）

    新北市府今（28）日辦理「新北市水土保持服務團成立20週年」表揚暨組訓活動，由副市長劉和然表揚5位服務滿20年的績優貢獻團員。（記者黃子暘攝）

    新北市府今（28）日辦理「新北市水土保持服務團成立20週年」表揚暨組訓活動，由副市長劉和然表揚5位服務滿20年的績優貢獻團員。（記者黃子暘攝）

    新北市府今（28）日辦理「新北市水土保持服務團成立20週年」表揚暨組訓活動，由副市長劉和然表揚5位服務滿20年的績優貢獻團員。（記者黃子暘攝）

