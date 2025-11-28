供水穩定造就城市韌性 北水處：今年漏水率將達10％以下

北水處表示，今年將達成漏水率低於10%的目標。圖為蔣萬安（右）視察管網改善工程。（北水處提供）

台北自來水事業處表示，2023至2025年間陸續完成多項關鍵基礎建設，北水處長范煥英強調，今年將達成推動近20年的關鍵目標，將漏水率降至10%以下。此外，北水處以「永續、安全、韌性」為核心願景，從強化關鍵基礎設施、提升抗災能力，到實踐永續治理，全面推動各項具體施政，不僅確保市民用水安全，更屢獲國內外專業機構肯定，展現台北在供水治理上穩步前進的實質成果。

北水處表示，健全的供水系統不僅是城市關鍵基礎設施，更是市民生活品質的保障，過去3年間陸續完成多項關鍵基礎建設，目的就是在面臨天災或突發事故時，仍能確保供水不中斷。

請繼續往下閱讀...

北水處「翡翠原水管」通水啟用後，已在多次颱風期間發揮重要作用，不受影響持續供水；此外，為強化供水系統的防災韌性，已完成四座主要水管橋的耐震補強，使其具備六級耐震能力；同時推動「一清幹線」備援幹管工程，建立雙幹管相互支援機制，有效降低大台北地區供水風險。

北水處長范煥英說，今年將達成推動近20年的關鍵目標讓漏水率降至10%以下，每天可節省約58萬公噸自來水，相當於一年可省下超過6成翡翠水庫的蓄水量；節省的水資源擴大支援新北、桃園及新竹科學園區等地，穩定北台灣產業發展，透過跨域合作讓水資源發揮更大整體效益。

此外，持續投入150億元進行為期10年的管網系統升級工程，目標於2034年將漏水率降至7%以下，為北台灣打造更具韌性的未來供水環境。

北水處也指出，在市長蔣萬安拍板「提高高地延管補助」及「給水外線費用減收50%」等優惠措施之下，加速推展高地供水改善，2023至2025年間，已完成士林、北投、內湖及文山等行政區高地共457戶改善工程。2023至2027年累計投入逾7億元，共將改善1384戶，達過去20多年來累計供水戶數的7成以上，是近年規模最大、進展最快的成果。

北水處也持續落實永續，獲得了「114年國家永續發展獎」、IWA國際水協會「最傑出氣候智慧型公用事業獎」等；此外也積極實踐社會責任，當中「水園區新天地」計畫便是其中的重要項目，以將於2026年啟用的公館多目標綜合大樓為核心，串聯「臺北文學館」、「公館運動館」、「台北好水故事館」及「親水庭園」，將自來水設施轉化為兼具文化、教育與休閒功能的共享空間。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法