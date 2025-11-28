為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    滿地「會動枯枝」？台東冒出更多蚯蚓大軍 密集恐懼慎入

    2025/11/28 17:17 記者劉人瑋／台東報導
    台東今天出現更多蚯蚓，馬亨亨大道散步民眾走上安全島繞過「會動的枯枝地毯」。（民眾提供）

    台東今天出現更多蚯蚓，馬亨亨大道散步民眾走上安全島繞過「會動的枯枝地毯」。（民眾提供）

    台東民眾今天早上在馬亨亨大道散步，發現滿地的「枯枝」，卻又覺不大對勁，仔細一看發現，「枯枝」居然是成千上百條蚯蚓蠕動，跨不過去，最後只好走安全島，「我讓你們總可以吧」。縣府農業處說，應該是近日氣溫下降又下大雨，才有此現象。

    日前就有民眾在森林公園發現數十上百條蚯蚓橫越道路，如今，與之平行的馬亨亨大道也出現大量蚯蚓，而且數量更多。目擊民眾說，從人行道到腳踏車道都有，根本是行人能走的路都被占滿，「如果踩在上面，腳底回傳的路感，你懂的」，只好走上蚯蚓爬不上的安全島繼續前行。

    網友們看到畫面後，又如前幾天見到森林公園的場景，做出相同揣測，認為是「大地震前兆」。農業處則研判，應是最近氣溫下降加上下雨，以至土壤含水增加，迫使蚯蚓外逃，與地震關係不大。

    比起2、3天前出現在森林公園的蚯蚓，這次數量更多。（民眾提供）

    比起2、3天前出現在森林公園的蚯蚓，這次數量更多。（民眾提供）

    蚯蚓數量比2、3天前出現在森林公園的更多。（民眾提供）

    蚯蚓數量比2、3天前出現在森林公園的更多。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播