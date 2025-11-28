滿地「會動枯枝」？台東冒出更多蚯蚓大軍 密集恐懼慎入

台東今天出現更多蚯蚓，馬亨亨大道散步民眾走上安全島繞過「會動的枯枝地毯」。（民眾提供）

台東民眾今天早上在馬亨亨大道散步，發現滿地的「枯枝」，卻又覺不大對勁，仔細一看發現，「枯枝」居然是成千上百條蚯蚓蠕動，跨不過去，最後只好走安全島，「我讓你們總可以吧」。縣府農業處說，應該是近日氣溫下降又下大雨，才有此現象。

日前就有民眾在森林公園發現數十上百條蚯蚓橫越道路，如今，與之平行的馬亨亨大道也出現大量蚯蚓，而且數量更多。目擊民眾說，從人行道到腳踏車道都有，根本是行人能走的路都被占滿，「如果踩在上面，腳底回傳的路感，你懂的」，只好走上蚯蚓爬不上的安全島繼續前行。

網友們看到畫面後，又如前幾天見到森林公園的場景，做出相同揣測，認為是「大地震前兆」。農業處則研判，應是最近氣溫下降加上下雨，以至土壤含水增加，迫使蚯蚓外逃，與地震關係不大。

比起2、3天前出現在森林公園的蚯蚓，這次數量更多。（民眾提供）

蚯蚓數量比2、3天前出現在森林公園的更多。（民眾提供）

