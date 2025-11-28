經濟部通過核二、核三評估報告 廢核平台批「切香腸式」政策包裝

位於屏東縣的核三廠。（資料照）

經濟部今表示，已核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠評估具再運轉可行性，將啟動自主安全檢查、研提再運轉計畫，2廠再運轉計畫預計明年3月提送核安會；對此，全國廢核行動平台批評，經濟部新聞稿試圖將核電重啟包裝成技術程序問題，這種「切香腸式」政策包裝易誤導民眾，掩蓋核電重啟可能面臨的真實風險，呼籲行政院有義務與社會清楚說明，核二、核三在什麼條件下，符合「3個原則」：核安無虞、核廢有解以及社會共識的要求。

廢核平台表示，針對核安無虞，經濟部新聞稿將核電重啟程序拆解為「運轉可行性」與「自主安全檢查」等步驟，試圖將核電重啟再次包裝成技術程序問題，這種「切香腸式」政策包裝容易誤導民眾，掩蓋核電重啟可能面臨的真實風險。核能安全不是單純的技術問題，而是牽涉國家安全、環境安全與社會信任的重大議題。

廢核平台指出，核二、核三廠設備老化嚴重，許多重要發電設備與儀電組件多年停機或拆除，多數需汰換與升級。其中經濟部新聞稿對核二廠乾貯設施延宕近十年的問題淡化為「安檢期程較長」，卻未說明若乾貯設施未完成，核二根本無法安全運轉；核三廠雖部分設備尚未拆除，但核島區下方存在斷層，設備老化嚴重，重啟仍存巨大不確定性，核電安全不可只靠「運轉可行性」評估，而需納入全方位地震與地質風險分析，並與國際標準接軌。

經濟部指出，核三廠的自主安全檢查須經同儕審查並獲原廠協助，預計約需1.5至2年完成。廢核平台直言，核三廠重啟實際上需提交再運轉計畫、接受核安審查、維修設備、耐震補強、進行安全測試等完整程序，總重啟時程至少需要5至10年，僅憑1.5至2年的安全檢查，根本無法確保核電安全，也刻意誤導重啟所需時間，因此在上述問題無法解決的前提下所進行的核二、核三重啟評估，並不符合核安無虞要件。

廢核平台表示，目前台灣尚未完成高階核廢料選址立法，沒有任何縣市願意承擔核廢料，各黨也不願放入優先法案；核二缺乏乾儲設施，核三若重啟，燃料池最多運轉3至5年就滿了，而目前乾儲措施作為「中期處置」方案，僅能運轉、存放核廢40年，無法作為核廢料永久性的處置方案，意味核電重啟將產生更多核廢風險。

廢核平台續指，核電重啟涉及核電廠所在地的重大社會風險、環境風險及經濟風險，每個居民都應清楚了解、達成共識。在未經在地居民充分溝通、討論前，不應貿然開啟核電重啟評估。

廢核平台重申，行政院提出的「3個原則」若無法具體提出其達成要件，代表在現實制度中仍是空洞的口號，老舊核電不應重啟，能源轉型不應倒退，呼籲行政院應向社會說明「3個原則」如何具體落實，而非用政治口號掩蓋風險，在安全、核廢與國安皆無法保證的前提下，核電重啟不是可行的能源選項。

