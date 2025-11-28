首登百年國定古蹟辦桌 台南四季辦桌「冬藏」12/13登場

台南四季辦桌冬季場由總舖師高振文（圖右）及主廚李益仲攜手合作。（台南市政府提供）

台南四季辦桌冬季場，運用在地食材端出最具代表性的風土佳餚。（台南市政府提供）

台南總舖師四季辦桌壓軸冬季場，將於12月13日在山上花園水道博物館巴爾頓大道登場，由總舖師高振文、新萬香餐廳行政主廚李益仲聯手，席開100桌，以冬日意象「冬藏」呈現一年四季最具代表性的風土佳餚。

市長黃偉哲今天出席台南總舖師四季辦桌冬季場開賣暨米其林得獎店家頒獎典禮，現場宣布最後100桌即將開賣，並邀集2025年獲得米其林指南殊榮的台南61家業者頒獎齊賀。

黃偉哲說，總舖師四季辦桌不僅呈現台南代代相傳的飲食記憶，更映照出台南物產與文化的深厚底蘊。透過總舖師巧手，以四季食材譜出道道宴席佳餚，更是與土地的深情對話。最終場特別選址歷史意義深厚的山上水道博物館，更具象徵。

此次冬季宴席由2位重量級總舖師聯袂打造，來自學甲的高振文總舖師，為首屆「環球廚神．名廚會員挑戰賽」全場總冠軍，榮獲多項國際料理大獎，並具備豐富國際評審經驗，以現代技法演繹在地風味；及新萬香餐廳行政主廚李益仲師傅，身為善化知名辦桌世家第三代，擅長以深厚技藝呈現正統臺南宴席文化。2位大師攜手，以冬藏概念詮釋台南冬季風味。

冬季饗宴食材集結台南冬日代表物產，包括北門台灣鯛魚及午仔魚、安定麻油、將軍紅蘿蔔與牛蒡等根莖食材，搭配麻豆柚子醬、善化芝麻、下營黑豆的堅果香氣，以及鹽水番茄的酸甜風味。 總舖師透過無菜單料理形式，將食材以最貼近土地的方式呈現，帶領賓客深度體驗台南冬季的風土之美。

觀旅局長林國華表示，冬季場是今年最壓軸、最具代表性的年度盛宴，千萬不能再錯過！本次宴席首度於百年國定古蹟園區中辦桌，讓美食與文化交織成獨特的冬日體驗。

來到活動現場，除了享用精心準備的料理，更能漫步這歷史園區、拍攝美照、感受這座融合英國、日本與台灣工程智慧的百年建築與淨水歷史，周邊更有南瀛天文館、國立台灣史前文化博物館南科考古館、善化啤酒廠等特色景點，賓客可搭配順遊，也特別感謝台鹽贊助提供本次辦桌食用鹽及提供每桌兩罐海洋鹼性離子水、大苑子贊助加碼提供每桌冰涼飲品。

市長黃偉哲今天出席台南總舖師四季辦桌冬季場開賣暨米其林得獎店家頒獎典禮。（台南市政府提供）

觀旅局長林國華（圖）揭四季辦桌冬季場六大亮點。（台南市政府提供）

