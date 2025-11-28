高雄大樹姑山倉庫變身 鳳荔趣遊館自行車驛站啟用

姑山倉庫搖身一變成為鳳荔趣遊館自行車驛站，提供農業體驗與展售。（記者洪臣宏攝）

自行車旅遊日漸興盛，高雄市大樹區農會將姑山倉庫打造成鳳荔趣遊館自行車驛站，今（28）日舉辦啟用典禮，總幹事歐幸娟表示，鳳荔趣遊館是由中央、地方政府與農會攜手共同催生，不僅提供自行車族整補，也設置親子童趣館，同時展售全國多數農會產品及餐點，呈現農業轉型與休閒觀光成果。

啟用儀式於姑山倉庫產業文化休閒園區以「好運騎發」主題儀式揭幕，高市多家農會龍頭、大樹區長楊明融及里長出席觀禮，並在小提琴悠揚樂音中享受輕鬆氛圍。

歐幸娟表示，配合政府「一鄉鎮一休閒」政策，2001年起即積極推動姑山倉庫再利用計畫，將原本閒置多年的農業儲運設施改造為兼「產業休閒農區」，今年新增鳳荔趣遊館自行車驛站，展現農業文化與休閒觀光融合的新風貌。

常務監事張清榮為前高市農業局長，他致詞時細數姑山倉庫演變，他指出，鳳梨、玉荷包荔枝和白玉苦瓜年產值逾10億元，大樹區人口4萬餘人，存款竟高達200餘億元，足見大樹區農業鼎盛。他說，鳳荔趣遊館串聯農業與觀光，未來將持續推動農業體驗、果物展售及導覽活動，希望民眾造訪佛光山、義大世界等知名景點時，也能到鳳荔趣遊館體驗休閒農業。

鳳荔趣遊館設置親子童趣館。（記者洪臣宏攝）

各界共同行銷自行車驛站。（記者洪臣宏攝）

區內設置簡易自行車修補及打氣工具。（記者洪臣宏攝）

