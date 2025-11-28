為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    卓榮泰：若核三安全無虞 可往2027年重啟規劃

    2025/11/28 16:44 記者李文馨／台北報導
    行政院長卓榮泰立法院答詢。（記者陳逸寬攝）

    行政院長卓榮泰立法院答詢。（記者陳逸寬攝）

    經濟部昨天核定台電核二、核三現況評估報告，台電將展開「自我安檢」，預計明年3月向核安會提出「再運轉」計畫。國民黨立委賴士葆質詢，最樂觀的情況，是否可以期待2027核三重啟？行政院長卓榮泰答詢說，如果核能安全，可以往這時程來做規劃。

    賴士葆質詢指出，COP28讓全球核能產量在2050年翻3倍，歐盟核能佔比23％。台灣現在是0％，2026年，CCPI全世界63個國家中，台灣排名第59名，非常差。他問，大家引頸盼望，核二、核三現在是否安檢就會通過。

    卓榮泰答詢，他正通過核安會提出的可以再運轉計畫，現在台電提出一個自主安全檢查，只要進入程序後，依照台電說法，這個程序開始之後，可能是一年半至兩年再送請核安會，做最後的核定。

    賴士葆追問，可不可以這樣講，預計2027年核三可以重啟。卓榮泰說，在安全無虞的狀況底下，整個設備若有汰舊換新的狀況，必須安全無虞。

    賴士葆說，所以最樂觀的情況，可以期待2027核三延役，是否可以這樣講。卓榮泰說，如果安全都無虞狀況底下。

    賴士葆說，卓榮泰應該很快的說「Yes!Yes!Yes, I do.」，因為對他的選舉有幫助。卓榮泰說，他不是考量選舉，他考量的是核安安全，「如果核能安全，可以往這時程來做規劃。」

