    生活

    玉山結冰美若「冰宮」 主峰濕滑登頂掛蛋

    2025/11/28 16:42 記者劉濱銓／南投報導
    玉山主峰步道因低溫霧雨，風口路段結冰宛如「冰宮」，但因濕滑潛藏失足風險，未有山友登頂玉山。（玉管處提供）

    玉山主峰步道因低溫霧雨，風口路段結冰宛如「冰宮」，但因濕滑潛藏失足風險，未有山友登頂玉山。（玉管處提供）

    玉山園區受山區低溫與霧雨影響，今主峰步道在風口路段出現結冰，雖然薄冰晶瑩美如「冰宮」，但也潛藏濕滑失足風險，園區為此啟動勸導措施，提醒勿貿然登頂，因此山友從排雲山莊出發後，全都中途折返，未有山友登頂。

    玉山國家公園管理處表示，今山區陰天低溫、出現霧雨，清晨低溫下探零下1.9度，使得玉山主峰步道在風口路段出現明顯結冰，雖然雪白薄冰相當美麗，但因步道結冰濕滑，即便穿著冰爪仍難以行走，因此排雲山莊加強勸導，呼籲不要貿然登頂。

    統計排雲山莊84名山友，許多人都未出發登頂，即便有雪地經驗的山友，來到結冰明顯的風口路段也都陸續下撤、未有登頂，呼籲山友近日山區仍屬低溫，務必做好風險評估，切勿勉強登頂，以維護登山安全。

    玉山主峰步道因低溫結出薄冰，由於結冰步道濕滑難行，園區加強勸導，防止山友貿然登頂。（玉管處提供）

    玉山主峰步道因低溫結出薄冰，由於結冰步道濕滑難行，園區加強勸導，防止山友貿然登頂。（玉管處提供）

    玉山主峰步道因低溫結出薄冰，由於結冰步道濕滑難行，園區加強勸導，防止山友貿然登頂。（玉管處提供）

    玉山主峰步道因低溫結出薄冰，由於結冰步道濕滑難行，園區加強勸導，防止山友貿然登頂。（玉管處提供）

