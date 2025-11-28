桃園特優里長及績優民政人員表揚 顏福來、張銘純等多人獲肯定

桃園市長張善政（前排中）出席「感恩有您－守護地方的力量」特優里長及績優民政人員表揚活動。（記者周敏鴻攝）

桃園市政府今天舉辦「感恩有您－守護地方的力量」特優里長及績優民政人員表揚活動，共48位特優里長、15位績優民政人員獲獎，其中已獲內政部「特優」里長肯定的龜山區福源里長顏福來打造「福源山登山步道」、龍潭區百年里長張銘純積極凝聚社區情誼，都被譽為是守護地方的重要力量。

桃園市長張善政今天前往中壢區水悅莊園出席表揚活動，一一頒獎給特優里長與績優民政人員，他說，全市有超過500位里長，每1位里長都是市府施政的延伸、反映基層民意的第一線，市府每年在13個行政區舉辦里長座談，透過直接溝通，除掌握地方需求以精進施政方向外，也期盼每1位里長都能持續發揮影響力，與市府攜手提升服務品質。

「特優」里長張銘純從2010年起擔任里長至今，始終秉持「活力服務、凝聚社區」的理念，致力於打造宜居、溫暖的生活環境，除設立關懷據點、推動延緩失能課程，關注長者與弱勢族群需求外，每月還為長者準備生日蛋糕，另透過舉辦路跑、兒童節活動、中秋晚會，積極凝聚社區情誼。

顏福來從1994年起服務地方至今，將荒蕪的土地打造為「福源山登山步道」，為里民提供休閒健行與生態觀摩空間，多年來持續拓寬道路、增設標誌與反光鏡，並成立關懷據點提供延緩失能課程、健康講座、共餐服務，努力整合資源以提供里民多元且優質的服務。

龍潭區百年里長張銘純接受表揚。（記者周敏鴻攝）

龜山區福源里長顏福來（中）等人接受表揚。（記者周敏鴻攝）

