為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園特優里長及績優民政人員表揚 顏福來、張銘純等多人獲肯定

    2025/11/28 16:58 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市長張善政（前排中）出席「感恩有您－守護地方的力量」特優里長及績優民政人員表揚活動。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政（前排中）出席「感恩有您－守護地方的力量」特優里長及績優民政人員表揚活動。（記者周敏鴻攝）

    桃園市政府今天舉辦「感恩有您－守護地方的力量」特優里長及績優民政人員表揚活動，共48位特優里長、15位績優民政人員獲獎，其中已獲內政部「特優」里長肯定的龜山區福源里長顏福來打造「福源山登山步道」、龍潭區百年里長張銘純積極凝聚社區情誼，都被譽為是守護地方的重要力量。

    桃園市長張善政今天前往中壢區水悅莊園出席表揚活動，一一頒獎給特優里長與績優民政人員，他說，全市有超過500位里長，每1位里長都是市府施政的延伸、反映基層民意的第一線，市府每年在13個行政區舉辦里長座談，透過直接溝通，除掌握地方需求以精進施政方向外，也期盼每1位里長都能持續發揮影響力，與市府攜手提升服務品質。

    「特優」里長張銘純從2010年起擔任里長至今，始終秉持「活力服務、凝聚社區」的理念，致力於打造宜居、溫暖的生活環境，除設立關懷據點、推動延緩失能課程，關注長者與弱勢族群需求外，每月還為長者準備生日蛋糕，另透過舉辦路跑、兒童節活動、中秋晚會，積極凝聚社區情誼。

    顏福來從1994年起服務地方至今，將荒蕪的土地打造為「福源山登山步道」，為里民提供休閒健行與生態觀摩空間，多年來持續拓寬道路、增設標誌與反光鏡，並成立關懷據點提供延緩失能課程、健康講座、共餐服務，努力整合資源以提供里民多元且優質的服務。

    龍潭區百年里長張銘純接受表揚。（記者周敏鴻攝）

    龍潭區百年里長張銘純接受表揚。（記者周敏鴻攝）

    龜山區福源里長顏福來（中）等人接受表揚。（記者周敏鴻攝）

    龜山區福源里長顏福來（中）等人接受表揚。（記者周敏鴻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播