    賴清德揭匾「川流敦化」黃偉哲親解4字精神

    2025/11/28 16:35 記者洪瑞琴／台南報導
    台南孔廟建築風格採傳統閩南式的合院建築，具有禮樂教化、弘揚儒學精神意義。（台南孔廟文化基金會提供）

    台南孔廟建築風格採傳統閩南式的合院建築，具有禮樂教化、弘揚儒學精神意義。（台南孔廟文化基金會提供）

    總統賴清德今（28）日親赴「全台首學」台南孔廟，為題贈的「川流敦化」匾額主持揭匾典禮。大成殿內新匾亮相，由市長、同時也是孔廟文化基金會董事長的黃偉哲，偕同以成書院院生、民意代表及文化界共同見證，為這座跨越3個世紀的「古老學府」再添新的時代印記。

    黃偉哲表示，台南孔廟擁有359年歷史，是台灣最早的孔廟，也是台南最象徵性的文化與教育地標。賴總統親題匾額，除了讓台南感到與有榮焉，更象徵台灣教育精神在此獲得凝聚與彰顯。他說，未來孔廟不僅承載傳統，更要實際在生活與學習上，成為市民的教育力量。

    市府與孔廟文化基金會同步公布孔廟未來3大定位，要把孔廟從「被參觀」變成「能參與」的文化場域。「教人之所」：深化禮樂教育、文化課程與閱讀啟蒙；「安心之域」：讓孔廟成為沉澱與安放心靈的城市靜謐角落；「文化之器」：成為展現台南美學與文化價值的重要基地。

    孔廟文化基金會執行長葉重利說，「川流敦化」不只是1塊匾，更是1種文化宣告—讓文化如水流入生活、讓教育如土能厚植城市、讓文明如光照亮未來，推動孔廟文化園區升級的重要起點。未來將持續連結文化、教育、觀光與社區力量，發展月光文化行動、跨世代共學以及多元文化活動，讓孔廟真正成為城市中最具精神性的文化基地。

    南市文化局長黃雅玲則指出，今日的揭匾具有深厚文化意義，不僅凸顯孔廟在台灣文化史中的獨特地位，更再次確認台南作為「文化首都」的穩固基礎，將以更大力度推動文化資產再生、深化文化教育並升級文化旅遊，使孔廟成為連結城市與文明的核心樞紐。

    台南市長黃偉哲表示，台南孔廟擁有359年歷史，是台灣最早的孔廟，也是台南最象徵性的文化與教育地標。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲表示，台南孔廟擁有359年歷史，是台灣最早的孔廟，也是台南最象徵性的文化與教育地標。（台南市府提供）

    總統賴清德（右）與台南市長黃偉哲（左）共同主持「川流敦化」揭匾典禮。（台南孔廟文化基金會提供）

    總統賴清德（右）與台南市長黃偉哲（左）共同主持「川流敦化」揭匾典禮。（台南孔廟文化基金會提供）

    台南孔廟之美。（台南孔廟文化基金會提供）

    台南孔廟之美。（台南孔廟文化基金會提供）

