    議員關心社工人力及升遷 苗縣府：推全國唯一獎勵金留人

    2025/11/28 16:26 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣議員鄭聚然總質詢關心，縣內社工從事兒少保護、家暴案件、高齡關懷等工作，面臨職業危險等，是否有合理薪資及升遷管道？（記者張勳騰攝）

    苗栗縣議員鄭聚然今（28）日總質詢關心苗栗縣社工人力、工時及待遇等問題；苗栗縣政府社會處長張國棟指出，苗栗縣約有500位社工，針對社工高流動率，縣內透過「久任計畫」與「全國唯一」的激勵獎金，提升社工留任意願，目前已頒發47萬獎勵金，明年將募款百萬元，提高社工獎勵。

    鄭聚然指出，縣內社工從事兒少保護、家暴案件、高齡關懷及個案評估等工作，有時超時工作，面臨職業危險等，是否有合理薪資及升遷管道？

    張國棟答詢，苗栗縣約500位社工，從事社會安全網約180位，社工督導薪水約6、7萬元、社工師約5、6萬元，針對社工高流動率問題，苗縣府不只口頭鼓勵，更透過實質獎勵與榮譽來留住人才，針對績優社工給予獎勵金，已表揚22位，頒發47萬獎勵金，此措施為全國唯一，並針對獲全國表揚者額外加發獎金。

    張國棟指出，為了提升社工專業度並減少其經濟壓力，縣府提供了完整的職涯支持系統，今年起實施「社工碩士進修補助計畫」，鼓勵社工在職進修，提升專業知能；同時補助專職社工報考社工師的考試費用，已有20人提出申請，鼓勵無證照社工取得證照。

    張國棟強調，縣府也強化執業安全與團體保險，建立安心職場，升遷方面，考評甲等的社工，每年都給予升階的機會，最多可以提升7階，優秀社工師也有機會升任社工督導，另，鼓勵社工師成立社工師事務所，協助公部門承接各項社會福利方案，此都是社工師專業推動的方向。

    苗栗縣政府社會處長張國棟指出，縣府透過「久任計畫」與「全國唯一」的激勵獎金，提升社工留任意願。（記者張勳騰攝）

