花蓮「超人村長」住院9天回家了！王梓安曬照報平安

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災9月23日造成光復鄉19死5失蹤，大馬村長王梓安因及時通知全村撤離保住鄉親生命，長達2個月沒休假，由於鳳凰颱風造成馬太鞍溪南岸的吉利潭風景區聯外道路中斷，村長四處奔走還帶官員會勘，災後第56天累倒，住院9天後昨天下午出院返家。王梓安今天說，回家後還在調養身體，預估下週一回到崗位繼續服務村民。

王梓安說，洪災後連續忙了2個月，本來大馬村的吉利潭在第一次堰塞湖災害時道路還通，但是鳳凰颱風造成明利村淹水，南岸往吉利潭的路也被大水淹沒變成河床，道路中斷，他在18日早上帶水利署、水保署、縣府及議長助理去會勘，因為車子沒辦法進去，還找朋友調度沙灘車載官員進入會勘，想不到當天下午就開始發燒。

許多村民心疼村長「老人家怎麼自己開車就醫，應直接叫119」，但王梓安說不好浪費醫療資源，太太還可以自己開車，他們18日先繞去瑞穗就醫，但吃藥還是頭暈發燒，因為馬太鞍溪便橋還沒通，隔天太太開車載他繞縣道193去花蓮慈濟醫院，當天就馬上開刀了。

王梓安出院後被問病情，提及膽囊開刀、肝臟出狀況，今天還能開玩笑說，他是「肝膽相照」。

王梓安說，住院9天他有好好的休息，鄉長林清水也有到醫院探望，昨天下午已經出院回家，今天明天再繼續休息，下週一就會回去上班！對於自己被稱讚「拯救全村的男人」，村長謙虛表示「他只是做自己村長該做的事情」。

