    生活

    媽咪產後復出「考績被警告」 她崩潰嘆：職場現實殘酷

    2025/11/28 16:50 即時新聞／綜合報導
    台灣少子化問題日益嚴重，除了經濟壓力，職場對產後媽媽是否友善也是關鍵。（資料照）

    台灣少子化問題日益嚴重，除了經濟壓力，職場對產後媽媽是否友善也是關鍵。（資料照）

    台灣少子化問題日益嚴重，除了經濟壓力，職場對產後媽媽是否友善也是關鍵。一名新手媽媽在網路上吐露辛酸，表示自己請了半年產假後剛復職，卻因產後身體尚未完全恢復，加上需要接送小孩，竟遭新來的主管「洗臉」，質疑她工作表現不符職位，讓她崩潰大嘆「職場現實殘酷」，引發大批網友共鳴。

    近日一名女網友在Dcard發文吐露心聲，表示自己請了半年產假，這個月才正式復職，沒想到這段期間部門換了一位較年輕的新主管，風格與過去充滿人情味的前主管大相逕庭。原PO指出，新主管作風公事公辦、說話相當直接，面談時直指她「目前的工作表現看起來不符合這個職位」，希望她能專心工作，否則將會影響考績。

    原PO無奈表示，自己並非「草莓族」或不認真，而是產後身體尚未完全恢復，仍受漏尿問題困擾，工作期間需要較頻繁跑廁所更換護墊；此外，為了配合托嬰中心的接送時間，必須比同事稍微早一點離開公司。原PO強調，這些狀況都有事前跟公司上層溝通過，也盡力在時間內把工作做完，但新主管似乎完全無法體諒，讓她身心俱疲，在家庭與工作中難以取得平衡，萌生「乾脆辭職回家育兒算了」的念頭。

    貼文曝光後，引發許多職場媽媽的熱烈討論與聲援，不少網友留言痛批「難怪台灣生育率越來越低，職場環境太不友善」、「主管超沒人性，同事剛回來應該是協助熟悉業務，而不是刁難」、「產後回到職場真的不容易，不只身體不適，心理壓力更大」；也有過來人安慰原PO「我請育嬰假快兩年剛復工都覺得累，妳半年就回來已經很厲害了」、「加油！職場媽媽真的不容易」。

