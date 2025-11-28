為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    颱風有助抑制海洋熱浪衝擊生態 中大研究登國際頂尖期刊

    2025/11/28 16:14 記者楊綿傑／台北報導
    中央大學水文與海洋科學研究所所長潘任飛，率團隊發現颱風有助抑制海洋熱浪發生，登上國際期刊。（中央大學提供）

    中央大學水文與海洋科學研究所所長潘任飛，率團隊發現颱風有助抑制海洋熱浪發生，登上國際期刊。（中央大學提供）

    「颱風」常被視為自然災害的象徵，但中央大學率領跨校團隊進行的最新研究顯示，它竟是海洋熱浪（Marine Heatwaves）的「天然調節者」，能夠有效快速消除並延遲海洋熱浪的出現，防範對海洋生態系統災難性的衝擊，而這項颱風與海洋交互作用的新發現，成果獲刊載於近期的國際頂尖期刊《科學進展》（Science Advances）。

    進入21世紀以來，海洋熱浪受到科學界前所未有的重視，主要由於海洋熱浪會對海洋生態系統帶來災難性的衝擊，如持續極端高海溫事件，將造成珊瑚白化，魚群棲息地改變，影響漁獲產量，嚴重時甚至引發經濟及社會問題。而「颱風」會掀起強烈海水垂向混合，把次表層較冷的海水帶往表面，造成上層海洋降溫現象。這些冷海水就像及時雨般中和海洋熱浪的高溫。

    中央大學水文與海洋科學研究所所長潘任飛、台大大氣系教授林依依與吳俊傑組成研究團隊，在國科會支持下，先以2020年侵襲東海的「巴威」（Bavi）颱風研究，發現被颱風「冷卻」過的海域，長達8個月未再出現任何熱浪事件。後又進一步分析過去10年西北太平洋85起颱風海洋熱浪個案研究，發現颱風引起的海洋冷卻作用，99%的海洋熱浪在颱風通過後消失。

    潘任飛說明，研究結果顯示，海表面被颱風每冷卻1°C，海洋熱浪的形成就會延後5至7天。而團隊最終分析過去20年的大尺度數據，證實西北太平洋海洋熱浪天數和颱風活動有顯著的負相關，顯示海洋熱浪在一定程度上會受到颱風所牽制。這是首次將颱風對海洋熱浪的影響進行系統性、定量化的研究，並找出時間的尺度。

    潘任飛認為，這項研究凸顯颱風在海洋熱浪議題上的關鍵角色。過往大家認為颱風會帶來嚴重災害，但就海洋生態而言，颱風有效舒緩海洋熱浪帶來的潛在衝擊，讓海洋生物得以有喘息的機會。在氣候變遷的威脅下，颱風和海洋熱浪等極端天氣現象日益頻繁，瞭解它們的交互作用極具科學價值，對預測全球暖化下極端天氣事件的演變深具意義。

