稻香遇上海味 新豐農會「豐味魩仔魚炊粉」新品亮相

新竹縣新豐鄉的「豐味魩仔魚炊粉」12月就能在全縣各農會農民直銷站或農村社區小舖上架。（記者黃美珠攝）

新竹縣新豐鄉農會又有最新的農特產品問世了！結合新豐所產的稻米和魩仔魚，推出限量的「豐味魩仔魚炊粉」，今天搭配綠色照顧站成果展和48名銀髮班員的「畢業典禮」一起正式亮相，最快12月就可以在全縣各農民直銷站、農村社區小舖上架。

新豐農會總幹事成元勳說，新豐鄉稻作面積約1300公頃，稻米年產量約5000噸；魩仔魚產季每年有2次，上半年在4、5月間，下半年是9月，總年產量約40噸。這2個新豐的「豐味」特產魩仔魚炊粉，就是新豐的「稻香遇上海味」後的滋味，農會限量生產僅1萬2000包，今天新品發表後，預計12月會在新竹縣轄的各農會農民直銷站、農村社區小舖都買得到。

請繼續往下閱讀...

副縣長陳見賢今天出席新品發布會時說，新豐是新竹縣唯二臨海的鄉鎮，農會用心地把海味魩仔魚跟土地上的米食結合，推出只有大新竹人才懂的「炊粉」，非常具有地方特色，大大增加在地特色物產的亮點。

縣府農業處長傅琦媺說，這款新品主打「稻香遇上海味」的獨特風味，展現在地風土也以健康、便利、風味兼具為訴求。期待「豐味魩仔魚炊粉」未來能躍升推廣新豐「豐味」的代表性伴手禮。

除了拚產業，成元勳說，新豐農會響應農業部「綠色照顧」政策，去年起開始試辦綠色照顧班，今天共有2班、48名學員「畢業」，展示他們研習成果的同時也替他們的綠色照顧站揭牌，正式成為新竹縣第7個綠色照顧站。

新竹縣新豐鄉農會總幹事成元勳說，「豐味魩仔魚炊粉」今年限量只生產1萬2000包，想吃的人手腳要快。（記者黃美珠攝）

新竹縣新豐鄉以在地稻米和魩仔魚推出的「豐味魩仔魚炊粉」。（記者黃美珠攝）

新竹縣新豐鄉農會綠色照顧站今天正式揭牌。（記者黃美珠攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法