    高雄12種花卉最美月曆搶先開箱 議會12/1起限量發送

    2025/11/28 16:35 記者葛祐豪／高雄報導
    康裕成搶先開箱高雄2026年月曆，精選12種美麗花卉。（市議會提供）

    康裕成搶先開箱高雄2026年月曆，精選12種美麗花卉。（市議會提供）

    受市民熱愛的「高雄最美月曆」再次回歸，議長康裕成今（28）日搶先開箱2026年月曆精選12種美麗花卉，期待以繽紛方式陪伴市民迎接新的一年；她並宣布12月1日起，免費發送限量500份月曆，歡迎市民到議會索取，送完為止。

    前兩年一推出就迅速被索取一空的超人氣月曆，2026年精選朱槿、馬纓丹、紫葉酢漿草、錫葉藤、火鶴花、雞蛋花、彩葉草、風雨蘭、黃鸝鳥蕉、紫花蘆莉草、仙丹花、波斯菊等12種在高雄市街頭常見、卻各具風采的花卉。

    高雄市議會議長康裕成今天提前開箱2026年月曆，她期待市民在翻閱月曆時，能感受到高雄的多彩繽紛與活力；也歡迎大家除了欣賞月曆之外，可以走出戶外「尋寶」，找找這些看似平凡常見，卻又努力綻放的花朵，會在城市的哪些角落。

    康裕成表示，12月1日起，到議會就能索取2026年「高雄最美月曆」，限量500份，索完為止，時間從上午9點至下午5點，地點在鳳山區國泰路二段156號，她並預祝市民在繁花錦簇陪伴下，新的一年能好運相隨。

