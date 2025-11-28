為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    淡江大橋路跑、自行車活動「保留名額給在地」？跑友、車友這樣看

    2025/11/28 17:02 記者吳亮儀／台北報導
    公路局將在明年4月舉辦淡江大橋自行車、路跑活動。（公路局提供）

    淡江大橋將在明年5月12日通車，交通部公路局預定明年4月先舉辦淡江大橋路跑活動和自行車賽，報名情形極為熱烈，不料今天新北市長侯友宜卻批評公路局「蠻橫」、「不尊重地方」、「不給地方保留名額」；對此，車友、跑友有不同看法，認為國家舉辦的活動就該讓每個人憑實力報名，不該有所謂的保留名額。

    國家級重大工程淡江大橋明年5月通車，交通部公路局規劃通車前、明年4月中舉辦路跑及自行車活動，讓民眾在通車前體驗淡江大橋，活動分別於今年11月27日、28日開放報名，名額分別是7000人、2500人，路跑活動7000個名額在10分鐘內被搶光，自行車報名速度更快，2分鐘內額滿。

    侯友宜今天（28日）批評，公路局計劃明年淡江大橋通車前要舉辦路跑活動，名額秒殺，未替地方保留名額，且通車前的週末時段，公路局幾乎都規劃系列活動，只把平日時間留給新北，公路局很「拗蠻」（台語蠻橫之意）。

    對此說法不少跑友、車友相當不滿，認為國家級的建設和活動，本來就該公平的開放給全國民眾憑實力報名，既然淡江大橋是交通部公路局獨立蓋的，那辦活動當然也該是開放給全國民眾公平報名。

    交通部公路局主辦的2026淡江大橋通車系列路跑暨自行車活動，路跑4月18日下午舉行，在淡水夕照下進行黃昏路跑，讓跑者欣賞淡水河口壯闊景觀；活動分21K新市鎮探索組、10K輕軌繞行組及5K大橋漫遊組。

    自行車活動4月19日上午出發，路線串聯淡水、八里等沿線重要地標，並設計「進出淡江大橋雙向體驗」段落，讓騎士能以不同視角欣賞橋塔造型與斜張線條，同時體驗北海岸自然景觀、文化；活動分49K環山挑戰組及20K淡江大橋逍遙遊組。

    公路局將在明年4月舉辦淡江大橋自行車、路跑活動。（公路局提供）

