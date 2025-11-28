垃圾場堆積去化慢屢釀火災！花蓮環局：暫不考慮蓋第二座氣化爐

花蓮市華東垃圾掩埋場昨天下午發生大火，火勢直到今天凌晨初步控制。（民眾提供）

花蓮市華東垃圾掩埋場昨天下午再度起火，火勢在東北季風助長下燒了超過7小時，今天包括議員楊華美、韓林梅都要求環保局解決花蓮垃圾場堆置問題。楊華美建議環保局請求台泥加開第二座垃圾汽化爐以提高處理量能，但花蓮縣環保局長饒慶龍認為，如要成立第二座還要進行可行性評估及公聽會，目前暫無規劃，強調花蓮市垃圾場會在明年底處理完成。

花蓮市、吉安鄉垃圾掩埋場因為大量生活垃圾堆置，平均堆置高度達8公尺，垃圾發酵後出現沼氣，今年兩座垃圾掩埋場相繼發生火燒事件，花蓮市垃圾掩埋場今年9月、本月初都因沼氣起火，昨天下午短短3個月內第3度失火，濃煙沖天嚇壞附近居民直呼「惡臭」！火勢今天凌晨初步控制，但消防局忙到今天早上7點才離開火場，在風勢影響下垃圾場內持續冒煙！

針對議員關切，環保局長饒慶龍說，本月初花蓮市垃圾場火警原因是沼氣外洩，當時已請花蓮市公所處理，在垃圾場挖掘埋設排氣管，每天灌水降溫，且每天三班制監測熱像儀，防止溫度升高，昨天因東北季風助長起火，除了消防局協助動員50多名警消及消防車布設8道水線滅火，也調動3部350型怪手在垃圾場開闢防火巷，目前明火已經撲滅，燃燒面積約500平方公尺，由於中心溫度仍高，需持續開挖及灌水降溫，冒白煙應該是灌水降溫後形成的水蒸氣。

縣議員楊華美認為，花蓮因過去沒有焚化爐，造成花蓮市、吉安鄉垃圾場堆置大量打包垃圾，直到台泥公司的水泥窯氣化爐前年底營運，日處理量200公噸並非優先處理累積垃圾，緩不濟急，建議縣府考慮請台泥開設第二座氣化爐，加速處理速度。

饒慶龍今天表示，花蓮市垃圾掩埋場目前堆置裸露垃圾約4萬5584餘噸，縣府規劃於115年底前完成去化，委託台泥DAKA再生資源利用中心協助處理，評估每日處理量可由200噸提升至250噸，將全力加速花蓮市裸露垃圾去化進度；至於吉安鄉垃圾場今年已處理完畢。

