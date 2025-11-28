為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    淡江大橋路跑活動掀波！侯友宜罵「蠻橫」 公路局內部氣炸

    2025/11/28 15:27 記者吳亮儀／台北報導
    淡江大橋由交通部公路局獨立建造，卻屢遭新北市政府「吃豆腐」，讓公路局內部忿忿不平。（記者吳亮儀攝）

    淡江大橋由交通部公路局獨立建造，卻屢遭新北市政府「吃豆腐」，讓公路局內部忿忿不平。（記者吳亮儀攝）

    由交通部公路局獨立建造的淡江大橋將在明年5月通車，並先在明年4月先辦路跑活動和自行車賽，卻遭新北市長侯友宜罵「蠻橫」，認為沒給新北市政府保留時間和名額。交通部、公路局內部憤憤不平，認為新北市政府自己不提活動申請、又想蹭淡江大橋政績，非常惡劣。

    針對侯友宜批評，公路局僅有一句官方回應「公路局持續與新北市政府合作完成淡江大橋工程建設，並將持續合作順利完成辦理通車前各項活動」。不過交通部和公路局從去年起早就被新北市政府一系列小動作搞得非常不滿，想奪人之美，今天再度遭侯友宜亂罵，更是忿忿不平。

    淡江大橋由交通部公路局單獨負責承辦、執行建造、業管、維修養護，新北市政府因沒有大型工程建設能力與經驗、也無能力養護，所以從來不曾參與過淡江大橋主體建造，僅僅能做淡水和八里的聯外道路。

    不過淡江大橋獲得許多美名，侯友宜藉多次「視察」並指指點點淡江大橋工程，儼然一副大橋是由新北市政府建造的態度，讓在橋上艱苦忍受強風日曬的公路局和施工人員非常憤怒。

    公路局將在明年4月通車前舉辦的自行車比賽和路跑活動早有和新北市政府討論，但新北市觀光旅遊局、體育局分別表示，沒有相關活動、或是忙於準備萬金石馬拉松，根本沒有打算在淡江大橋辦活動。

    新北市政府由副秘書長張其強擔任與公路局對接負責人，與公路局往來頻繁、也有許多公文互通，但今天（28日）卻遭侯友宜罵「蠻橫」、「不溝通」，公路局內部人員痛批，這樣做非常惡劣，「把往返的公文拿出來，就知道侯友宜不是被蒙蔽、就是在胡亂罵人」。

    新北市議員鄭宇恩也披露，淡江大橋通車前配合工程進度可配合辦理活動時間帶，新北市府有9天白天可規劃活動，公路局也在今年3月就曾向市府建議由市府主辦「路跑」活動，不過市府考量需負擔萬金石馬拉松，同時無法再辦理其他路跑活動，所以後續才由公路局辦理路跑活動，而公路局分別在7月18日、11月19日都有向新北市府提出活動規劃及請市府協助。

    淡江大橋由交通部公路局獨立建造，卻屢遭新北市政府「吃豆腐」，讓公路局內部忿忿不平。（記者吳亮儀攝）

    淡江大橋由交通部公路局獨立建造，卻屢遭新北市政府「吃豆腐」，讓公路局內部忿忿不平。（記者吳亮儀攝）

    淡江大橋由交通部公路局獨立建造，卻屢遭新北市政府「吃豆腐」，讓公路局內部忿忿不平。（記者吳亮儀攝）

    淡江大橋由交通部公路局獨立建造，卻屢遭新北市政府「吃豆腐」，讓公路局內部忿忿不平。（記者吳亮儀攝）

