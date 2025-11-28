北市食材登錄平台增「必比登專區」 33業者上線響應食材透明化

北市衛生局推動新增「必比登專區」，將從明年1月1日起正式實施，目前共有33家業者已經正式上線登錄，共同響應食材來源登錄透明化政策，為消費者守護食品安全。（翻攝北市衛生局網站）

台灣號稱美食王國，近年來不少業者以高品質、合理價格榮登必比登推介店家，深受在地民眾與國際旅客的熱愛，考量民眾對外食、食材來源品質的重視，同時維護消費者日常飲食的食安權益，北市衛生局推動新增「必比登專區」，將從明年1月1日起正式實施，目前共有33家業者已經正式上線登錄，共同響應食材來源登錄透明化政策，為消費者守護食品安全。

北市衛生局說明，「台北市食材登錄平台」羅列16大專區，揭露2448家業者及多項食材，新增的「必比登專區」主要以在台北市獨立直營、加盟、專櫃或流動攤販為主，目前已有33家業者上線，登錄103項產品、576項食材，提供市民充分掌握食品履歷資訊，透過資訊透明化的食材查詢機制，為市民食安提供更全面性的保護。

北市衛生局指出，食材登錄平台是依據「台北市食品安全自治條例」第7條規定，經衛生局公告類別或規模之食品業者，應加入台北市食材登錄平台，公開食材來源，若業者未完成登錄，經限期改善而未改善者，依同法第17條可處新臺幣3萬元以上10萬元以下罰鍰。

北市衛生局野感謝各家必比登推介業者熱情參與揭露產品食材來源，共同為守護民眾食品安全盡份心力，並以好還要更好為目標，持續追求民眾的食安幸福感，提升臺北市食品衛生安全水平。以上訊息，可上衛生局網站（https://health.gov.taipei/）及台北市食材登錄平台（https://foodtracer.taipei.gov.tw）查詢。

