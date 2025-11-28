阿里山咖啡驚豔首爾國際咖啡展 業者讚全場第一名

阿里山國家風景區管理處帶領咖啡莊園參加第24屆「首爾國際咖啡展」。（阿管處提供）

阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿管處）帶領嘉義縣3家咖啡莊園參加11月19日至22日在韓國首爾舉行的第24屆「首爾國際咖啡展」，期間與來自世界各地的咖啡專業人士共同辦理杯測活動時，有韓國咖啡業者問「台灣也有生產咖啡？」而在會場喝過一輪後，回到台灣攤位讚稱「阿里山咖啡是第一名」。

阿管處長黃怡平表示，大阿里山地區兼具自然景觀、人文特色與高山農特產等多元優勢，透過參與國際展會，不僅能向世界展示阿里山咖啡品質與產地特色，並有效提升阿里山於國際市場的品牌形象。因而這次攜手「鄒築園精品咖啡莊園」、「聯合成青葉咖啡莊園」、「仙井咖啡莊園」3家優質品牌，共同呈現阿里山高山咖啡。

鄒築園園主方政倫指出，這次韓國行主要是做推廣工作，並未現場銷售，韓國業者看到台灣咖啡莊園攤位都很好奇，有些人還問說「台灣也有生產咖啡？」經說明阿里山高山咖啡在國際大賽名列前茅時，大家都張大眼睛，品味之後驚艷不已，還有人特別回到攤位讚稱「阿里山咖啡是全場第一名」。

方政倫說，根據統計韓國人每年大約喝400杯咖啡左右（台灣平均每人每年約喝184杯），相當於平均每天喝1杯以上，這個飲用量遠高於全球平均水準，也讓韓國有「咖啡共和國」的稱號。這次阿里山莊園業者參加「首爾國際咖啡展」獲熱烈迴響，有助於台灣優質咖啡打入韓國高端市場，因而展期結束後，還留在韓國拜會咖啡廳業者與經銷商，從大家的反應來看，阿里山咖啡贏得高度評價。

阿里山國家風景區管第24屆「首爾國際咖啡展」，台灣咖啡莊園攤位前滿滿人潮。（阿管處提供）

第24屆「首爾國際咖啡展」，韓國咖啡行家在台灣攤位前杯測。（阿管處提供）

