無人機防治紅火蟻 寶山鄉舉辦示範演練

新竹縣寶山鄉利用無人機佈撒餌劑防治紅火蟻。（寶山鄉公所提供）

防範紅火蟻，新竹縣寶山鄉公所引進無人機防治，今天並舉行利用無人機防治紅火蟻的示範演練，藉由導入AI無人機科技，提升大面積跟難以到達區域的防治效率。

寶山鄉長邱振瑋說，這場示範會由安特爾環境科技（股）公司執行長宋秉睿負責主講，現場進行防治技術解說和實際操作展示。

他說，寶山目前的紅火蟻防治計畫面積有351公頃，公所選定其中200公頃為優先示範區域，將執行多次利用無人機撒佈餌劑的防治作業，期望藉此能早日把示範區逐步申請解除列管。今天示範會的內容包括無人機施作過程現地解說、無人機效益說明、無人機藥劑施灑飛行示範跟藥劑資材展示。

公所表示，引進AI無人機防治科技，可精準撒布餌劑，大幅提升作業效率，更能進入人員難以抵達的區域，有效降低防治死角。今年及明年度他們都編列更多防治經費，同步強化環境巡查與管理，以期全面降低紅火蟻危害。

公所表示，紅火蟻具強烈攻擊性，叮咬後可能引發劇烈疼痛、過敏反應甚至休克；其築巢行為也可能破壞農地、影響作物生長、造成居家及公共環境危害。民眾如果發現可疑蟻丘，務必避免自行清除並通報相關單位，共同守護居住與農業環境安全。

新竹縣寶山鄉防治紅火蟻啟動AI智慧技術。（寶山鄉公所提供）

寶山鄉公所認為，無人機可以深入人所難至的紅火蟻入侵區，進行投餌劑防治工作。（寶山鄉公所提供）

