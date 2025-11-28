淡北道路施工挖破自來水管 6.2萬戶緊急停水38小時

淡北道路工程施工意外挖破關渡橋機車引道旁自來水主管，導致16里共6萬2166戶受影響，台灣自來水公司自11月28日中午起緊急停水，預計至11月30日凌晨2時完成搶修，並設置多處取水站供民眾應急使用。（圖取自台灣自來水公司網站）

淡北道路工程施工意外挖破關渡橋機車引道旁自來水主管，導致16里共6萬2166戶受影響，台灣自來水公司自11月28日中午起緊急停水，預計至11月30日凌晨2時完成搶修，並設置多處取水站供民眾應急使用。新北市新建工程處表示，已要求施工單位檢討流程，防止類似事件再度發生。

因應此次意外，自來水公司自11月28日中午12時起至11月30日凌晨2時，緊急停水38小時，影響範圍包括崁頂里、北投里、大庄里、埤島里、中興里、北新里、協元里、文化里、新春里、新民里、新義里、新興里、正德里、水碓里、沙崙里及油車里，共計6萬2166戶。停水期間，11月28日凌晨0時至中午12時也實施降壓供水。

崁頂里里長吳庭岳也說，自來水公司今日將設置多處臨時取水站，地點包括淡水區中山北路二段375號、淡水區新市三路361號、淡金路一段565號、新興街123號、濱海路三段148巷，預計下午5時前完成設置，供受影響民眾取水應急使用。

新工處表示，昨日下午1時50分淡水河北側沿河平面道路工程進行主線高架橋基樁鑽掘作業時，施工廠商不慎鑽破地下自來水管，造成現場湧水情形。市府在第一時間通報，並由施工單位、監造單位及自來水公司共同進行緊急處置。

新工處說，淡北工程於施作基樁前，已完成必要之管線調查、試挖、探測作業，此次鑽破管線位於地下約8公尺深，是10多年前埋設，推測當時技術關係，使圖資與實際狀況有所落差，致造成這起事件；後續要求各管線單位，確實清查所屬管線正確位置，並要求施工單位檢討地下管線探勘及施工管理流程，避免類似事故再度發生。

新工處指出，目前已關閉水源，控制湧水範圍，今日將派員進場，與施工團隊合力完成鋼板樁打設防護措施及開挖作業後，進行破損幹管更換，預估工期約3日。市府持續監督修復進度，維持道路工程品質與公共安全。

