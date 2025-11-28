為什麼「粉色代表女生」？ 教育部結合藝術課程推性平教育

高雄市新上國小推動多元理解系列課程，引導學生繪製「期待未來的自己是什麼樣子？」（圖由教育部提供）

為什麼「粉色代表女生」？「藍色代表男生」？為破除顏色被貼上性別刻板印象的標籤，教育部推動性別平權教育，課程結合藝術、情境活動與創作，讓學生學習尊重彼此的差異，也更勇於展現自我，理解性別平等與包容的價值。

教育部師藝司科長彭寶樹說明，性平教育不只是傳遞課堂知識，更要塑造多元文化價值，學生在過程中學習尊重與傾聽，也學習如何換位思考與培養同理心，有更多學校透過藝術與美感教育深化性別平等意識，讓學生能在多元、開放、尊重的環境中成長，以包容和友善的心態與他人相處。

教育部自2014年起啟動「跨領域美感教育卓越領航計畫」，透過藝術與美感教育，促進社會議題的討論與實踐，期望透過學習與思辨，讓學生理解性別平權的價值，並反思日常生活中存在的刻板印象與不公平現象。

高雄市新上國小推出「多元理解與自我探索」系列課程，引導學生認識每個人的獨特特質，並透過情境對話練習友善與尊重，在「想像中的我」單元中，學生觀賞相關作品、討論角色故事後，將個人照片與創作結合，設計理想的角色樣貌與未來情境，再透過「玩轉人生」角色體驗活動，在新的設定中練習換位思考，培養同理心，理解他人可能面臨的不同處境，並學習給予支持與尊重。

另外，台南市月津國小的「偶戲」課程，從真實事件切入，搭配教育部「安妮新聞」「男女大不同」性別報導為起點，討論性別刻板印象，例如為什麼「粉色」與「藍色」會被貼上標籤？如何形塑人們對女孩與男孩的想像？學生們透過閱讀專題報導，逐步認識「性別標籤」的影響，同時轉化為藝術創作，製作戲偶、設計偶頭、編寫劇本，讓戲偶鮮活呈現。

台南市月津國小推偶戲課程，學生們正排練偶戲。（圖由教育部提供）

