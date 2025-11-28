為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹市國際身障日起跑 「我的出走日記」邀身障者快樂出遊

    2025/11/28 15:39 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市今年的國際身障日起跑，今年有4大主題活動，還有「我的出走」紀錄短片，其中吳美金的這台三輪電動車輔助車，讓她實現到處趴趴走夢想。（記者洪美秀攝）

    新竹市今年的國際身障日起跑，今年有4大主題活動，還有「我的出走」紀錄短片，其中吳美金的這台三輪電動車輔助車，讓她實現到處趴趴走夢想。（記者洪美秀攝）

    新竹市114年國際身心障礙者日系列活動今天開跑，今年以「我的出走日記」播放身障者出遊的紀錄短片，發表4大主題易讀文件、12月1日到12月7日在將軍村舉辦「城市共感 藝起靠近」身心障礙者服務成果展及共融手作體驗，邀市民及身障者參與，展現城市身障平權與友善共融精神。

    社會處指出，竹市領有身心障礙證明者約1萬8863人，其中敬老卡及愛心卡每月總點數已提升到800點，且調高農會及藥局每月使用上限到200點，期從各面向完善身心障礙者福利，今年社會處、文化局、行政處、勞工及青年處特別製作認識照顧寶寶的工具、大家一起來演武場、我有話想對新竹市政府說、我想要找工作等4大主題易讀文件，實踐身心障礙者權利公約平等參與精神，12月1日到12月7日在將軍村展出。

    此外，今年也以「我的出走日記」的3分鐘紀錄短片，紀錄身障者出遊的快樂場景，鼓勵身障者走出家中，融入社會。其中出生罹小兒麻痺症的吳美金今天開著身障輔具的三輪電動車出席國際身障日起跑活動會場，這台輔具電動車小巧卻功能超強，兼具輪椅推車及電動車功能，可搭火車，可進醫院，還可到處遊山玩水趴趴走，吳美金說，這台三輪電動輔助輪椅車，實現她到處遊玩的夢想，除可凸台灣趴趴走，還可坐輪椅打羽球，甚至帶領身障朋友出遊，實現身障者出走夢想，鼓勵身障朋友走出家裡，到戶外看看世界，把世界成為家的延伸。

    新竹市今年的國際身障日起跑，邀請天使打擊樂團表演音樂，展現身障平權理念。（記者洪美秀攝）

    新竹市今年的國際身障日起跑，邀請天使打擊樂團表演音樂，展現身障平權理念。（記者洪美秀攝）

    新竹市今年的國際身障日起跑，邀請天使打擊樂團表演音樂，展現身障平權理念。（記者洪美秀攝）

    新竹市今年的國際身障日起跑，邀請天使打擊樂團表演音樂，展現身障平權理念。（記者洪美秀攝）

    新竹市今年的國際身障日起跑，邀請天使打擊樂團表演音樂，展現身障平權理念。（記者洪美秀攝）

    新竹市今年的國際身障日起跑，邀請天使打擊樂團表演音樂，展現身障平權理念。（記者洪美秀攝）

    新竹市今年的國際身障日起跑，今年有4大主題活動，還有「我的出走」紀錄短片，體現身障平權理念。（記者洪美秀攝）

    新竹市今年的國際身障日起跑，今年有4大主題活動，還有「我的出走」紀錄短片，體現身障平權理念。（記者洪美秀攝）

