    首頁 > 生活

    盧秀燕帶隊赴和平視察ing 和平區今被爆出現「垃圾燃燒坑」

    2025/11/28 15:59 記者蘇孟娟／台中報導
    和平區今被爆出現「垃圾燃燒坑」。（江肇國提供）

    和平區今被爆出現「垃圾燃燒坑」。（江肇國提供）

    日前高雄月世界地景爆出遭非法棄置大量垃圾堆成「垃圾山」，台中市大里掩埋場也堆置逾34萬噸垃圾，被批是全台最大垃圾山廣招質疑，但台中市長盧秀燕被問到相關議題時還自豪台中市不會發生垃圾大戰，目前盧秀燕上和平區視察，卻被爆和平區志佳陽大山的路線出現「垃圾燃燒坑」，因下游就是德基水庫水源，議員江肇國請人在和平的盧秀燕好好查清楚，絕不能再放任山區淪「垃圾山」。

    台中市大里掩埋場堆置逾34萬噸垃圾，盧秀燕之前被問到高雄垃圾山議題，自豪她上任7年來一再被罵稱台中會發生垃圾亂倒的垃圾大戰，結果都沒發生，遇垃圾焚化「週轉不靈」就使用合法掩埋場，她保證「在我8年任內台中市不會發生垃圾大戰」。

    不過，盧秀燕昨日及今天率隊前進和平山區視察，江肇國指出，今天就接獲山友反映，在和平區志佳陽大山的路線上出現了「垃圾燃燒坑」。

    江肇國指出，從曝光的現場照片可見垃圾坑多次焚燒痕跡，土壤焦黑，垃圾堆中還夾雜大量塑膠瓶罐與紙類，更離譜的是，垃圾坑就在水源旁，正下游就是德基水庫，除了亂丟垃圾，更對山林、水源造成污染，且焚燒產生的有毒物質、飛灰及滲漏物，很可能已經往下游滲透，影響土壤與水質，甚至是農作及飲用水。

    江肇國指出，擔心山區恐怕不只一處有類似情況，除已立刻向台中市環保局檢舉，要求查明來源、徹底處理，更促人在和平山區的盧秀燕好好查清楚，絕不能再放任發生。

    和平區今被爆出現「垃圾燃燒坑」。（江肇國提供）

    和平區今被爆出現「垃圾燃燒坑」。（江肇國提供）

    和平區今被爆出現「垃圾燃燒坑」。（江肇國提供）

    和平區今被爆出現「垃圾燃燒坑」。（江肇國提供）

