「美感教育國際論壇」德義韓墨專家分享 教育部改造校園奪59項大獎

「2025年美感教育國際論壇」今年有來自韓國、德國、義大利與墨西哥專家學者分享。（圖由國教院提供）

「2025年美感教育國際論壇」今年有來自韓國、德國、義大利與墨西哥專家學者分享。教育部次長朱俊彰出席表示，教育部推動「校園美感環境再造計畫」及「學美．美學－校園美感設計實踐計畫」，以營造具美感的校園，迄今有34件改造成果拿下日本Good Design Award、德國iF設計獎等國內外共59項重要獎項肯定，跨領域美感課程並結合在地文化、歷史、景觀與產業，讓學生在地方探索與實作中培養觀察力、創造力與對家鄉的認同。

德國慕尼黑市政府都市規劃與建設局公園與遊憩設計部主任Eva Prasch，以「豐富社區：從公共規劃角度看公園與學校間的相互作用」為題，分享慕尼黑如何透過跨部門合作，將公園綠地視為基礎建設，提供社區美感滋養的關鍵場所。

請繼續往下閱讀...

韓國地方創生實驗室執行長MARTELLO田忠勳則以「設計永續未來：韓國在地實踐與對台灣美感教育的啟發」，透過充滿故事性的「點、線、面、結構」演化模式，展示美學如何結合地方、產業和社群，從創意行動發展為區域振興的共進化生態系，為台灣在地實踐提供了實際案例作為參考。

此外，義大利米蘭MEET數位文化中心館長Maria Grazia Mattei，探討「數位文化與人類連結：在科技時代重新想像美感教育」，強調在數位浪潮下，美學教育在維繫人類連結與人文關懷中的核心價值；國際音樂學會主席（ISME）暨墨西哥奇瓦瓦自治大學音樂教育學系教授Patricia Gonzalez Moreno，以「重塑教育中的專業身份與課程發展：探索與引導AI與美學實踐」為題，深刻反思AI驅動的美感體驗如何重塑教育領域的專業身份，並提出未來課程改革的方向。

國際論壇由國家教育研究院「亞太地區美感教育研究室」主辦，教育部指導，以「美感即生活：科技人文共舞」為主題，全國各地關注與實踐美感教育、學校與地方協作創新、文化及科技等各領域600多人次參與。教育部師藝司長武曉霞說明，教育部自2013年推動「美感教育中長程計畫」進入第3期，從美感課程與學習、美感空間環境、人才培育與支持系統四個面向整全推展，實現「美感即生活」目標。

教育部次長朱俊彰表示，教育部美感校園計畫已有34件改造案拿下59項大獎。（圖由國教院提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法