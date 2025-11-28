全國首例！豐原美容店坑學生、身障者 中市府到門市貼「警訊」

中市首赴爭議業者門市張貼消費警訊。（圖：市府提供）

台中市豐原區怡豫公司屢傳消費爭議，早已被台中市府列觀察「黑名單」，台中市去年10月修正公布本市消費者保護自治條例，首創政府機關可前往業者營業場址張貼「消費警訊告示」之機制，台中市法制局指出，新法上路後，該公司仍未收歛，消費爭議不減反增，不少未滿20歲年輕人甚至有中度身心障礙者各被推銷20.4萬元產品，甚至指導學生謊騙家長以取得資融公司承作無卡分期，因違規情節重大，台中市法制局今首度前往店家開貼「消費警訊」公告。

誘學生無卡分期 身障者也推銷逾20萬

法制局指出，怡豫公司（店招：Elegant&Unique，下稱怡豫公司），常以貼貼紙、填問卷為由將消費者引導進入店面內再推銷商品，卻未依消保法規定清楚書面告知此種行銷方式屬於訪問交易，消費者得於7日內行使無條件解除權，多年來屢次違反消費者保護法第18條及本市消費者保護自治條例第5條規定，經衛生局命限期改善仍未改善後，去年及今年兩度遭衛生局裁罰共9萬元，但業者仍未改善。

請繼續往下閱讀...

台中市法制局消保官吳冠民指出，統計去年10月自治條例修正發佈到今年11月，該業者消費申訴案竟不減反增、多達38件，有10件均是涉世未深不滿20歲年輕人簽下20.4萬元消費契約，領有身心障礙手冊之消費者計5件，甚至有一位是領有中度身心障礙證明的腦部受損及行動不便者，也簽下20.4萬元消費契約，再細查案件情節，怡豫公司甚至有指導學生謊騙家長以取得資融公司承作無卡分期之情事，經市府審酌案件之消費金額及受害消費者之狀況，怡豫公司之違規情節實屬重大，決定祭出台中市首張門市消費警訊公告。

今日市府消保官及衛生局等前往怡豫公司營業場所張貼公告，公告張貼在業者門口自今年11月28日至12月27日不得撕毀、移置、遮蔽或有其他類此行為致一般人無法辨識此一公告之行為，希望藉此能提醒消費者慎選店家，謹慎消費。

中市首赴爭議業者門市張貼消費警訊。（圖：市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法