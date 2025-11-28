基隆河八堵抽水站有油污 環局布攔油索 台水改新山水庫作水源

基隆河八堵抽水站前河面出現油污，環保局啟動緊急應變與稽查作業；台水公司已停止自基隆河取水，改以新山水庫作為水源，不抽基隆河的水。（圖為基隆市政府環保局提供）

基隆市環境保護局昨天（27日）接獲台灣自來水公司通報，基隆河八堵抽水站前河面出現油污，環保局啟動緊急應變與稽查作業；台水公司第一時間亦已停止自基隆河取水，改以新山水庫作為水源，全程維持穩定供水，確保民眾用水安全。

基隆市環保局局長馬仲豪表示，環保局接獲通報後立即派員自基隆河下游往上游巡查，於崇智橋、八堵抽水站、暖江橋及碇內加油站一帶發現少量油污漂浮，自新北市瑞芳區四腳亭瑞慶橋至基隆市碇內吊橋河段則未見油污，顯示污染範圍有限。現場於八堵抽水站量測水質，pH8.0、水溫19.2℃、水色清澈透明，重金屬快篩（鉛、銅、鋅、鎳、錳、總鉻）檢測亦無異常，後續採樣已送實驗室複驗；環保局同時在河面佈設攔油索，並加強周邊溝渠及河段巡查，持續檢查追查是否有違規排放行為。

請繼續往下閱讀...

在供水安全部分，目前八堵抽水站水源由新山水庫供應，據瞭解台水公司已完成相關設施清理，並加強原水及清水檢測，檢測結果均符合飲用水水源水質標準。台水公司已在通報區域擴大排水及循環換水，多次確認水質及氣味，以降低對用水的影響；民眾如仍有疑慮，可撥打台水1910專線尋求協助。

工務處處長簡翊哲表示，接獲民眾通報後，除協請環保局立即於基隆河污染點放置攔油索外，河川水利科已加強基隆河沿線巡查工作；此外，並於供水平台內與里長及水公司保持密切聯繫。

環保局現已聯繫基隆市警局，請警局協助調閱監視器，追查污染來源；並與台水公司建立密切通報及同步監測機制，將持續加強基隆河及重要取水口上下游巡查，追查可疑污染來源。倘若查獲有業者或不特定行為人違規排放油污致污染水體，將依《水污染防治法》相關規定辦理，最重可處新台幣6萬元以上、2000萬元以下罰鍰，情節重大者並得勒令停工、停業或歇業。

基隆河八堵抽水站前河面出現油污，基隆市環保局啟動緊急應變與稽查作業。（圖為基隆市政府環保局提供）

基隆河八堵抽水站前河面出現油污，基隆市環保局啟動緊急應變與稽查作業。（圖為基隆市政府環保局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法