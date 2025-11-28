為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    斗六最賺錢的待轉區！網友笑：本業待轉、拖吊是斜槓

    2025/11/28 15:07 記者黃淑莉／雲林報導
    斗六市大學路一處路口待轉區，常有用路人誤以為停車格違規被拖吊，網友笑稱是斗六最賺錢的待轉區。（記者黃淑莉攝）

    雲林斗六市大學路、仁愛路口的待轉區，近來發生多件汽車駕駛誤以為是停車格違規被拖吊事件，有民眾在臉書社群PO出格子內地面用粉筆寫的拖吊資訊的照片，由於對面就是斗六拖吊場，引起網友熱議，留言「不用坐計程車去領車」、「停錯地方有人幫忙移車」、「公家趴車」、「斗六最賺錢的待轉區」、「待轉區表示：本業是待轉、拖吊是斜槓」。

    引起討論的待轉區位置在斗六市大學路上，附近有台大醫院雲林分院、雲林縣政府文化觀觀光處圖書館、表演廳，待轉區就在路口轉角處，網友的貼文不只引起網友熱議，在地方也引起討論。

    有民眾說，日前到文觀處參加活動，縣議員王鈺齊到場時就先提醒與會其他人，有一輛車停放的位置不是停車格是待轉區，趕緊去移車免得被拖吊。

    斗六市公所工務課表示，原來是有寫待轉區，因管線施工路面刨除重鋪後還沒重新寫上，因大小與停車格相似，近來接獲民眾反映誤停被拖吊，已通知廠商寫上「待轉區」。

    雲林縣警察局指出，該路口為機車應兩段式左轉，且路口不可能設有停車格，呼籲用路人停車時要注意標誌標線。

    斗六市大學路一處路口待轉區，常有用路人誤以為停車格違停，且拖吊場就在左前方，網友笑稱是斗六最賺錢的待轉區。（記者黃淑莉攝）

