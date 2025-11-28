更生人技訓考取專業證照比例高達8成 鄭銘謙讚許：善的傳遞

台灣更保會技訓聯合成果展，從地方美食、木工、果乾烘焙、咖啡調飲、園藝、食品加工等，讓民眾直接看見「努力改變的力量」。（記者黃佳琳攝）

台灣更生保護會成立80週年，據統計，透過專業培訓，更生人考取專業證照的比例高達8成以上，結訓後從事相關工作的人數也接近6成，法務部長鄭銘謙今南下高雄參加成果展時，直指更保工作積極意義就是幫助復歸社會，從個人改變到促進社會和諧，是「善的傳遞」。

財團法人台灣更生保護會成立80週年，為了展現全國安置處所豐碩的技藝訓練成果，今天在高雄市府一樓大廳舉辦「更生80溫暖有感以愛賦歸──藝展身手邁向幸福」技訓聯合成果展，鄭銘謙、高等檢察署檢察長兼台灣更保會董事長張斗輝、法務部保護司司長洪信旭、各地方高分檢、地檢署檢察長均到場支持見證。

鄭銘謙指出，更生人離開矯正機關常面臨「未來要做什麼」、「我有家可以回去嗎」，更保會結合民間團體提供短期居住跟既有課程，讓更生人離開矯正機關就能解決住的問題，目前全台有28家安置處所提供326個床位，安置處所會辦理技訓課程，聘請專業師資上課，讓更生人具備工作能力跟機會，讓他們為重啟人生預做準備。

成果展上，各分會及安置處所精心準備豐富內容，從地方美食、木工、果乾烘焙、咖啡調飲、園藝、食品加工等，讓民眾直接看見「努力改變的力量」，以技藝翻轉人生。

台灣更保會技訓聯合成果展，從地方美食、木工、果乾烘焙、咖啡調飲、園藝、食品加工等，讓民眾直接看見「努力改變的力量」。（記者黃佳琳攝）

法務部長鄭銘謙南下高雄參加更生人職訓成果展。（記者黃佳琳攝）

