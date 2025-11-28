為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    更生人技訓考取專業證照比例高達8成 鄭銘謙讚許：善的傳遞

    2025/11/28 14:28 記者黃佳琳／高雄報導
    台灣更保會技訓聯合成果展，從地方美食、木工、果乾烘焙、咖啡調飲、園藝、食品加工等，讓民眾直接看見「努力改變的力量」。（記者黃佳琳攝）

    台灣更保會技訓聯合成果展，從地方美食、木工、果乾烘焙、咖啡調飲、園藝、食品加工等，讓民眾直接看見「努力改變的力量」。（記者黃佳琳攝）

    台灣更生保護會成立80週年，據統計，透過專業培訓，更生人考取專業證照的比例高達8成以上，結訓後從事相關工作的人數也接近6成，法務部長鄭銘謙今南下高雄參加成果展時，直指更保工作積極意義就是幫助復歸社會，從個人改變到促進社會和諧，是「善的傳遞」。

    財團法人台灣更生保護會成立80週年，為了展現全國安置處所豐碩的技藝訓練成果，今天在高雄市府一樓大廳舉辦「更生80溫暖有感以愛賦歸──藝展身手邁向幸福」技訓聯合成果展，鄭銘謙、高等檢察署檢察長兼台灣更保會董事長張斗輝、法務部保護司司長洪信旭、各地方高分檢、地檢署檢察長均到場支持見證。

    鄭銘謙指出，更生人離開矯正機關常面臨「未來要做什麼」、「我有家可以回去嗎」，更保會結合民間團體提供短期居住跟既有課程，讓更生人離開矯正機關就能解決住的問題，目前全台有28家安置處所提供326個床位，安置處所會辦理技訓課程，聘請專業師資上課，讓更生人具備工作能力跟機會，讓他們為重啟人生預做準備。

    成果展上，各分會及安置處所精心準備豐富內容，從地方美食、木工、果乾烘焙、咖啡調飲、園藝、食品加工等，讓民眾直接看見「努力改變的力量」，以技藝翻轉人生。

    台灣更保會技訓聯合成果展，從地方美食、木工、果乾烘焙、咖啡調飲、園藝、食品加工等，讓民眾直接看見「努力改變的力量」。（記者黃佳琳攝）

    台灣更保會技訓聯合成果展，從地方美食、木工、果乾烘焙、咖啡調飲、園藝、食品加工等，讓民眾直接看見「努力改變的力量」。（記者黃佳琳攝）

    台灣更保會技訓聯合成果展，從地方美食、木工、果乾烘焙、咖啡調飲、園藝、食品加工等，讓民眾直接看見「努力改變的力量」。（記者黃佳琳攝）

    台灣更保會技訓聯合成果展，從地方美食、木工、果乾烘焙、咖啡調飲、園藝、食品加工等，讓民眾直接看見「努力改變的力量」。（記者黃佳琳攝）

    法務部長鄭銘謙南下高雄參加更生人職訓成果展。（記者黃佳琳攝）

    法務部長鄭銘謙南下高雄參加更生人職訓成果展。（記者黃佳琳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播