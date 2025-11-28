廚餘養豬若落日 團膳業者：清運成本增、營養午餐每餐恐漲逾3元

學校營養午餐的食材99%都使用國產，1%進口食材主要是辛香料，餐盒公會全聯會指出，來源單純、去向可掌握，廚餘傳播非洲豬瘟病毒的風險幾乎不存在。（資料照）

農業部擬採正面表列方式，開放廚餘養豬戶可使用風險較低的事業廚餘，但仍禁止風險較高的家戶廚餘，1年內落日是考量方案之一，中華民國餐盒食品商業同業公會今（28日）表示，若未來廚餘養豬完全落日，需改由乙級清運業者處理廚餘，營養午餐每餐費用恐漲逾3元。

隨國內爆發首例非洲豬瘟疫情，非洲豬瘟中央災害應變中心疫調指出，主要是來自未落實蒸煮的廚餘，在無法落實即時監控、完備法令與稽查等3大前提前全面禁廚餘，禁止廚餘前，全國62%廚餘都是透過餵食豬隻去化處理，考量廚餘若未妥善處理，環境將承受巨大壓力，農業部擬允用風險較低的事業廚餘，持續禁用風險高的家戶廚餘，也將協調環境部處理源頭分類，並研擬廚餘養豬落日方案，政院下週則會做出決定。

過去北北基桃營養午餐產生的廚餘都委託廚餘養豬業者清運，隨廚餘養豬可能落日，中華民國餐盒食品商業同業公會理事長陳明信指出，除持續努力減少剩食外，未來可能必須委託報價高昂的乙級清運業者處理，學生每人每餐的收費至少必須調漲3元以上，他指出學校營養午餐的食材99%都是使用國產，1%進口食材則是辛香料。

陳明信表示，營養午餐產生的剩食、廚餘來源單純，並且去向也完全可掌握追蹤，隨學生在中午12時30分用餐完畢後，廚餘處理有3大方式，如學校午餐團膳業者就會先行在學校將所有剩食集中處理，並交由豬農載運，學校本身設有廚房者，就會將剩食廚餘先集中在廚房，或者剩食廚餘載運回團膳業者工廠，不論哪種方式最後都是由豬農清運，並在下午1時30分前處理完畢。

陳明信指出，同樣都被分為事業廚餘，但其中風險也有高低，學校午餐的廚餘風險絕對最低，企業團餐風險等級次之，餐廳小吃店等事業廚餘風險則相對較高，建議未來即使廚餘養豬全面退場，學校午餐產生的廚餘在幾乎沒有風險下，可例外使用。

