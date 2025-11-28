為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北林口轉運站增設直流充電樁 12/1起提供高效率充電服務

    2025/11/28 14:49 記者黃子暘／新北報導
    鍾鳴時指出，市府在林口轉運站停車場增設直流充電樁，將於12月1日啟用，提供車主更高效率的充電服務。（新北市交通局提供）

    鍾鳴時指出，市府在林口轉運站停車場增設直流充電樁，將於12月1日啟用，提供車主更高效率的充電服務。（新北市交通局提供）

    環保趨勢下，許多車主選擇購置電動車，新北市交通局長鍾鳴時指出，市府在林口轉運站停車場增設直流充電樁，將於12月1日啟用，提供車主更高效率的充電服務；呼應低碳交通，目前新北市已建置完成563格充電專用車格，另有503格正辦理用電錶申請中，合計1066格，明年完工的新建停車場將再增設23樁交流充電樁，既有停車場域則持續觀察充電樁使用率與電動車掛牌量，滾動檢討適時增設，確保資源有效運用。

    交通局停車管理科長吳清哲表示，林口轉運站停車場鄰近機場捷運A9站、林口交流道及大型購物商場，增設直流充電樁可讓車主臨停時快速補電，同時提供停車30分鐘免費，場內也配備防火毯等消防安全設施，自12月1日將起先提供60kW快充服務，並已向台電公司申請擴充電力，預計明年3月起即可提供180kW高功率快充，最快30分鐘內即可完成充電。

    吳清哲補充，轉運站周邊鄰近住宅區的公有停車場也將規劃建置15樁交流充電樁，方便月租車主夜間停車順便充電；提醒車主，依據「新北市境內路外公共停車場電動汽車充電專用停車位使用規定」，交流充電樁以充電起停放12小時、直流充電樁以停放1小時為限，逾時停放或未充電停放均為違規佔用車格，將依停車場法第40條之1規定處1200元罰鍰。

