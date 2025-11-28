為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    淡江大橋路跑名額秒殺淡水人不滿！鄭宇恩稱新北拒絕主辦 市府：刻意誤導

    2025/11/28 14:35 記者羅國嘉／新北報導
    淡江大橋由世界知名建築師札哈．哈蒂設計，預計明年5月通車；交通部公路局敲定通車前的明年4月18日舉辦路跑，昨27日開放7000名額報名，傳5分鐘內秒殺，引發在地居民不滿未獲優先報名。（記者羅國嘉攝）

    淡江大橋由世界知名建築師札哈．哈蒂設計，預計明年5月通車；交通部公路局敲定通車前的明年4月18日舉辦路跑，昨27日開放7000名額報名，傳5分鐘內秒殺，引發在地居民不滿未獲優先報名。（記者羅國嘉攝）

    淡江大橋由世界知名建築師札哈．哈蒂設計，預計明年5月通車；交通部公路局敲定通車前的明年4月18日舉辦路跑，昨27日開放7000名額報名，傳5分鐘內秒殺，引發在地居民不滿未獲優先報名。議員陳偉杰批評應保留名額或優先給在地民眾；鄭宇恩稱市府拒絕主辦，市府副秘書長張其強則回應，市府早已表示願意協辦交通維護與路權規劃，卻被曲解為「拒絕主辦」，這是刻意誤導。

    淡江大橋預計於2026年5月舉行通車典禮。但在車水馬龍湧入之前，公路局敲定明年4月18日、19日，連續兩天舉辦路跑與自行車活動。其中，路跑活動昨天開放報名，傳出不到5分鐘就秒殺名額，讓不少在地民眾不滿「未獲優先報名權」。

    鄭宇恩指出，淡江大橋通車活動無視淡水人？原來是新北市府自己拒絕擔任路跑活動主辦。公路局今年3月就曾向市府建議由市府主辦路跑活動，不過市府考量需負擔萬金石馬拉松，無法再辦理其他路跑活動，後續才由公路局辦理路跑活動，公路局在7月18日、11月19日有向新北市府提出活動規劃及請市府協助。

    鄭宇恩說，淡江大橋通車前，配合工程進度可配合辦理活動時間帶，市府仍有9天白天可規劃，將繼續追蹤和要求市府，就新北可以來辦理活動的這些日期，規劃「老少咸宜」、「在地優先」的活動，讓淡水、八里的市民朋友，可以共同參與淡江大橋完工的光榮時刻。

    「希望只是引述錯誤，而不是刻意誤導」。張其強表示，市府明年3月15日要「主辦」萬金石馬拉松、4月19日要「主辦」鐵道馬拉松接力賽等，這些都是新北市相當具有代表性的年度路跑活動，所以，早已表明願意參與包括交通維護、路權規劃等協辦合作，沒想到竟被解讀為「拒絕主辦」，這是刻意誤導。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播