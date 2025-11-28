圖書館傳遞民主價值 舊金山館長：AI不會取代館員

圖書館界年度盛會落幕，中華民國圖書館學會理事長柯皓仁（左起）、國圖館長王涵青、舊金山公共圖書館總館長Michael Lambert、馬來西亞圖書館館員協會會長Ghazali Mohamed Fadzil。（圖由中華民國圖書館學會提供）

圖書館界年度盛會「中華民國圖書館學會第59屆第1次會員大會暨第五屆圖書資訊學術與實務研討會」落幕，舊金山公共圖書館（SFPL）總館長 Michael Lambert演講「Vision 2030」，分享如何在充滿變動的時代，透過取消逾期罰款、推動多元族群服務中心及數位包容計畫，具體實踐「圖書館傳遞民主」的核心價值，且表達AI不會取代圖書館員，但善用AI的圖書館員將取代墨守成規者。

中央研究院研究員李育杰則主講「從TAIDE到台灣的主權AI」，他指出，在國際科技巨擘主導大型語言模型的現況下，發展具備台灣文化價值觀與繁體中文語意精確性的「可信任AI對話引擎（TAIDE）」，是確保台灣數位主權與知識傳承的關鍵一步。

請繼續往下閱讀...

中華民國圖書館學會、國立台灣師範大學圖書資訊學研究所，以及國內多所圖資系所與國家圖書館共同主辦，匯聚全國圖書館從業人員與學者專家，針對AI科技衝擊、數位人權及永續發展等議題進行深度交流。

關於AI時代圖書館員的角色，Lambert強調，科技無法取代人性，AI不會取代圖書館員，但善用AI的圖書館員將取代墨守成規者，認為在自動化浪潮中，更應發揮以人為本的服務精神，成為連結社區與知識的橋樑。

年會也展現多元國際視野與科技前瞻性，馬來西亞圖書館館員協會會長Ghazali Mohamed Fadzil細數馬來西亞圖書館200年的發展歷程，為台馬雙邊圖資交流開啟新頁。

此外，第4屆「圖書館與我全國圖文比賽」吸引逾800件學童作品參賽；而「圖書資訊學術與實務研討會」則邁入第5屆，中華民國圖書館學會、中華圖書資訊學教育學會、國家圖書館，聯手國立台灣師範大學、國立政治大學及淡江大學圖資系共同策劃，議題橫跨「AI與智慧圖書館應用」、「數位人文與在地服務」、「資訊行為研究」及「社會情緒學習（SEL）融入閱讀教育」等前瞻領域。

鼓勵小朋友善用圖書館，中華民國圖書館學會舉辦「圖書館與我」比賽。（圖由全國中華民國圖書館學會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法