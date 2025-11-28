新莊快樂公園啟用 侯友宜提醒長輩多運動還要小心詐騙

新北市長侯友宜鼓勵長輩多出來活動，還要注意滑手機不要被詐騙。（記者翁聿煌攝）

新北市工務局斥資3.2億元打造新莊區瓊泰路旁的「快樂公園」28日舉行啟用典禮，市長侯友宜前往體驗，他鼓勵長輩要多出來活動筋骨，但更要注意每天滑手機時，千萬不要被詐騙集團的詐騙廣告把一輩子辛苦換來的財產騙走。

侯友宜表示，新莊為新北市第二大行政區，人口眾多，公園及休憩空間的需求尤為迫切，快樂公園鄰近豐年國小及豐年市場，是當地居民重要的休憩據點，既有設施已無法滿足日益增加的使用需求。

請繼續往下閱讀...

市府推動公園的闢建工程，一併施作周邊計畫道路、學校人行道及公園，整合後面積達約6400平方公尺，與未來的溫仔圳重劃區開發相鄰，並與對岸的瓊泰河濱公園相呼應，形成完善的綠廊與路網。

工務局長馮兆麟指出，開闢範圍過去為菜園及雜樹林，市府活化閒置土地，著手改建為公園綠地，經廣泛徵詢民眾、地方團體及里長等各界意見，規劃出入口迎賓區、共樂地景沙坑區、蜂巢主題遊戲區、健康樂活區及快樂共享廣場等五大區。

馮兆麟說，公園中最吸睛的亮點為蜂巢主題遊戲塔，靈感源自蜜蜂飛行路徑，設計富有挑戰性的滑梯與攀爬設施，鼓勵孩童探索冒險；共樂地景沙坑區提供西瓜轉盤、沙坑及益智遊戲牆，促進孩童感官發展與社交互動。

新建工程處長簡必琦表示，施工過程中注重環境保育與低碳永續，設計階段導入節能減碳思維，全區設有保水設施與雨水回收系統，強化社區防洪韌性；同時運用再生資源配置太陽能儲電系統及LED節能照明，提升資源利用效率，打造永續友善的休憩空間。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新北市長侯友宜鼓勵長輩多出來活動，還要注意滑手機不要被詐騙。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜鼓勵長輩多出來活動，還要注意滑手機不要被詐騙。（記者翁聿煌攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法