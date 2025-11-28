自來水有油味！基隆河發現油污 民眾一喝嗆到吐

自來水公司昨天已到各區排水，住戶今天還是有聞到油味。（記者盧賢秀攝）

基隆河遭油污污染，八堵抽水站雖設置攔油索，自來水公司也停止抽水，昨天擴大排水，仍有多區住戶反映自來水有油味，有民眾說喝水被油味嗆到，趕快吐出來，洗衣也留有油味。自來水公司表示，如果用戶的水還有味道可向水公司1910反映，會請廠商處理，清洗水塔設施等水公司也會負責。

市議員要求市府儘速查明污染源，水公司研議補償措施。市長謝國樑指示公務處持續追蹤，要求水公司水質穩定。

自來水八堵抽水站昨天上午發現基隆河有油污，立即停止抽水，改用新山水庫的水，並通報市府環保局追查污染源。

自來水公司第一區管理處新山淨水場淨水設備都清洗乾淨，改用新山水庫的蓄水，確定原水和清水檢驗合格後才送水，昨天晚上也緊急排水，目前沒有偵測到水有油污。

信義區信綠里長吳銘達說，正信路昨天有多名住戶反映自來水有油味，馬上跟自來水公司反映，公寓有水塔或過濾設備的用戶比較不會察覺，如果沒有水塔的就會聞到油味。

正信路蘇姓男子說，昨天他媽媽喝水時被油味嗆到，趕緊把水吐出來，油味很重，他媽媽事後吃了很多八仙果還是覺得不舒服，昨晚水公司有緊急排出自來水，但是今天打開自來水還是有些許的油味，洗衣服後衣服也有油味。

自來水公司第一區處副處長陳昭賢表示，已派人到用戶的家中及附近管網，用消防栓排水，目前有七堵、安樂、仁愛區、信義區30多戶致電反映有油味，其他為零星個案。如果家戶的水還有味道可向水公司1910反映，會請廠商來處理，至於清洗水塔及使用水量增加的問題，水公司也會來檢討研議負責支出。

市議員鄭文婷表示，不少民眾昨天陸續前往超商與賣場購買礦泉水；也有家庭直接排空家中水塔、重新清洗，暫時靠瓶裝水生活，她要求自來水公司與市府相關單位通報並追蹤，儘速查明污染源，水公司儘速研議補償措施。

基隆河油污污染，自來水公司八堵抽水站設攔油索，停止抽水。（記者盧賢秀攝）

