侯友宜怒批公路局「蠻橫」 淡江大橋辦活動不尊重地方

新北市長侯友宜怒批公路局「蠻橫」，淡江大橋啟用辦活動不尊重地方（記者翁聿煌攝）

即將完工的淡江大橋，還未啟用就已經引發中央與地方的爭議，交通部公路局計劃明年淡江大橋通車前要舉辦路跑活動，名額秒殺，未替地方保留名額，且通車前的週末時段，公路局幾乎都規劃系列活動，只把平日時間留給新北，新北市長侯友宜今天批評交通部公路局「拗蠻」（台語蠻橫之意），淡江大橋是中央與地方合作興建，辦活動不要獨斷獨行，才是人民之福。

侯友宜今天參加新莊快樂公園啟用典禮時指出，淡江大橋是在他任內跟中央大家一起合作，總算今年會完工、明年會順利通車，這是中央跟地方共同合作，讓淡江大橋成為國門的地標，也是新北市的榮耀，這是大家共同打拚。

請繼續往下閱讀...

即將完工以後要辦理相關的活動，這也是新北市淡水、八里大家的期待，他今天看到說公路局他們的規劃，就是說他們要分配什麼時間、他們自己決定都沒有和地方商量，這樣很不好，因為一項活動要辦，中央也好、地方也要辦，大家要合作，不要中央想要辦什麼，也沒有經過地方大家討論，自己想要做什麼就做什麼，這樣不好。

侯友宜說，他覺得就像在蓋的時候一樣，大家合作，不然地方完全都不知道，中央自己去做，那活動是要怎麼辦呢？這樣說起來，地方也無法接受，所以希望中央要聽進去，任何的活動都是一起要配合，更重要的不能說你獨佔把好的時間佔走了，然後剩下來分配也不協調就丟給地方，地方怎麼辦活動，那你這樣子不是太「拗蠻」了嗎？

他還是覺得這不妥，所以中央跟地方要共同去協調，討論出一個大家慶祝淡江大橋通車的一個圓滿的活動，這才是人民之福，也是淡水、八里的人的期待。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法