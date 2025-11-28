為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄冬季國際旅展開跑 民眾挺日旅遊

    2025/11/28 12:41 記者葛祐豪／高雄報導
    2025高雄冬季國際旅展今天起展開。（記者葛祐豪翻攝）

    搶普發1萬元商機，2025高雄市旅行公會冬季國際旅展今（28日）起在高雄展覽館一連4天展開，匯集海內外機構、公私部門近400攤位參展，許多民眾力挺日本旅遊，預期明、後天的人潮更多。

    高雄市旅行公會理事長蔡宗佑指出，冬季旅展涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市觀光局、旅行社、旅館業、渡假村、民宿、觀光工廠、主題樂園、郵輪等近400展位，搶攻寒假商機，業者紛紛祭出優惠活動，適合「旅行控」搶便宜好康。

    為了力挺日本，現場推出日本旅遊的攤位都湧入人潮，五福旅遊祭出旅展指定行程最高第二人減6000，日本指定行程現場一口價24900元；喜鴻假期推出東北藏王樹冰雪怪車最高第二人折6000、北海道戲雪最低39800起、東京5日最低29900起。

    來自日本仙台市、青森縣、函館市、愛媛縣、三重縣等縣市也跨海參展，介紹當地旅遊特色與行程，吸引不少人參觀。到日本愛媛縣攤位諮詢自由行，參加活動還有機會獲得旅展限定好禮「蜜柑狗狗針織手提袋」。

    國內部分，44家觀光工廠設置展攤，華山觀止-虫二行館則推出兩人平日一泊二食只要5700元（原價9440元）、觀雲VILLA住宿券兩人平日一泊二食只要6700元（原價10940元）等。

    高雄冬季國際旅展展期至12月1日，高雄市旅行公會為回饋民眾，購票入場就有機會抽中國內外機票，現場消費滿6000元還能獲得一張摸彩券，有機會把「iPhone 17」帶回家。

    日本仙台市跨海參展。（記者葛祐豪翻攝）

    日本三重縣跨海參展。（記者葛祐豪翻攝）

