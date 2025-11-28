教育部推青年參與社區行動 百組團隊明起松菸展成果

野牡丹qaculju將在活動中表演南排灣組曲。（圖由教育部提供）

教育部青年發展署主辦「114年青年社區參與行動2.0 Changemaker 暨青聚點計畫成果展」明後兩天（29至30日）在台北松山文創園區舉行，今年以「青年居久屋」為主題，集結超過百組青年行動團隊，以「釀酒」意象比喻青年在地方的實踐旅程，從初踏土地的青澀初釀，到深耕多年的厚實陳釀，每款「行動酒款」都是青年以時間、耐性與創意釀成的地方風土故事。

青年署科長黃雅玉說明，成果展一次呈現41組青聚點、50組青年行動團隊、30組Dream Idea績優點子，展區以「山野徑」、「川海巷」、「共學路」、「舞樂街」4大主題街區呈現，內容涵蓋田野調查、文史採編、環境與生態、藝術展演、新住民及跨世代議題，帶領民眾如同走進一間風味獨具的地方居酒屋，透過故事、行動與互動，看見青年與地方彼此連結、相互成長的樣貌。

活動也規劃9場行動體驗，例如刻板印排灣族圖騰明信片、藺草編織小鹿等，另有2場青聚點沙龍，安排青聚點代表分別分享在地最真實面對天然災害、社區韌性的辛苦談與如何讓海洋與餐桌串起地方的滋味，以及2場活潑的歌舞表演節目，邀請民眾共同唱跳，透過多元形式親身感受青年如何以創新行動推動地方共好，現場亦設置集點互動任務，可兌換限量青年團隊特色禮品，並提供交流區與親子互動區，邀請民眾共同參與。

「Changemaker 暨青聚點計畫」鼓勵青年走入地方、連結社區，以跨域合作與創新行動回應地方需求，舉辦成果展要讓更多民眾看見青年在各地持續發酵的力量。活動資訊可上ACCUPASS活動通或教育部青年發展署官網。

大小港邊地方創生協會及澎湖縣農嶼海青年創生協會，分享漁民與青年背後的海味故事。（圖由青年署提供）

