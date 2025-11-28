推廣水資源教育、觀光、運動休閒 台南烏山頭水庫酷玩生活節12/6、12/7登場

烏山頭水庫導水路。（記者楊金城攝）

為推廣水資源永續利用、在地觀光與運動休閒，農水署嘉南管理處將舉辦「烏山頭水庫酷玩生活節」，包括12月6日「酷玩健行．綠道漫遊」、12月7日「酷玩騎旅．水圳探秘」，串聯烏山頭、嘉南大圳水圳綠道、山海圳國家綠道打造一場結合運動、教育與旅遊的年度盛會。

嘉南管理處烏山頭水庫風景區管理分處表示，酷玩生活節的核心理念在於永續環境×水資源教育，活動不僅是運動，更是一堂生動的戶外教學。12月6日「酷玩健行．綠道漫遊」鼓勵民眾親水慢旅，健走體驗烏山頭水庫與水圳綠道的自然風光，沿途設有補給站、集章區，在健走間學習節水與環境永續的重要，完成健走與集章後可換150元園遊券與摸彩券；當天烏山頭水庫環境教育園區也舉辦環境教育闖關集章活動。

12月7日「酷玩騎旅．水圳探秘」，則以自行車路線串連水庫與綠道，有導覽解說員帶領探索嘉南大圳的歷史文化與生態。

烏山頭管理分處主任邱寰一表示，酷玩生活節另有活動表演、市集設攤，盼將酷玩生活節塑造成烏山頭水庫的年度指標品牌，邀請民眾一同在運動中探索水圳文化，體驗綠道漫遊的自然樂活，帶動周邊觀光效益，健走1000、自行車100人名額都已報名額滿，但烏山頭水庫在12/6、7免費開放入園，歡迎民眾自由參加健走、騎旅水圳。

嘉南大圳水圳綠道。（記者楊金城攝）

