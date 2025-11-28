桃園就職處12月舉辦6場徵才活動 百家廠商釋出7000個工作機會

桃園市政府就業職訓服務處將舉辦多場徵才活動。（資料照，桃園市政府提供）

桃園市政府就業職訓服務處12月間將在桃園、平鎮、中壢、八德、龜山區舉辦「職涯攜手‧一鹿相伴」6場大型、中型徵才活動，邀集超過百家廠商參與，共計釋出超過7000個工作機會，不論是青年求職者、轉職民眾或中高齡民眾，都有多元工作選擇，盼能幫助民眾在年底前找到理想工作。

12月間的6場徵才活動，分別於5日在桃園區永康市民活動中心、9日在平鎮區公所三樓禮堂、10日在中壢區中壢就業中心、12日在桃園區陽明公園市民活動中心、15日在八德區大智市民活動中心、18日在龜山區山頂市民活動中心舉辦。

參與徵才活動的廠商包括電子科技、傳產製造、量販零售、連鎖餐飲、物流運輸、客運等產業，釋出產線技術、門市餐飲、物流倉儲、客運司機、行政管理等多元職缺，就職處表示，民眾首次進入職場，或想轉換跑道、就近就業，都有機會找到理想職缺，其中科技廠工程師月薪最高約7萬5000元、系統廚櫃安裝技師與機構設計工程師薪資上看10萬元、有5萬到9萬元月薪的物流與司機等職缺，尤其受到關注，相關資訊可洽桃園市工作職缺地圖查詢。

