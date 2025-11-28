台東縣青少年創意發明競賽 「為了不讓爸媽再被我罵才有的發明」

可以推平奶粉的貼心小發明。（記者劉人瑋攝）

「2025年臺東縣第十一屆青少年創意發明競賽」，今於國立台灣史前文化博物館開幕，全縣有23所學校、237位師生、超過100件創意作品參賽，許多學生都是從自身或家人需求創造發明，有小女童發現爸媽泡牛奶都會灑出奶粉搞髒環境，「罵他們，他們還會反抗」，終究在家庭和諧的目標下發明奶粉平堆器解決問題。孝女出世卻引得師長忍笑。

台東縣推動科技創意教育多年成效斐然，近3年來縣內學生代表台灣參加德國紐倫堡國際發明展及美國達文西國際發明展，共榮獲11面金牌、4面銀牌與5項特別獎的優異成績，展現出台東學子在國際舞台上的亮眼實力。

競賽會場展示今年台東代表隊參加德國紐倫堡國際發明展的作品，包括長濱國中楊天銘、田若晴與李孟恩3名學生「零接觸護康天使」榮獲金獎，及豐田國中周佳錞、巴青翰與朱洛可3名學生「智慧型汲水器」榮獲銀牌與創造力特別獎。

現場許多學生設攤擺放自己發明，靜待評審到來時解說。豐田國中3名同學，因於打「傳說對決」手遊玩到被家長罵，所以發明「靜心手機保管箱」，除了有檯燈功能，把手機鎖進箱內可鎖上半小時到一小時，附有小螢幕播放靜思語，「讀書時還能靜心」。

寶桑國小的學生發明「奶粉平堆器」，一對男女學童因為泡奶粉時總為了將盛出的奶粉尖端推平而灑出奶粉才有此發明，男同學是為了長高，在爸媽要求下喝牛奶，女同學則是爸媽為了泡奶粉給弟弟而搞髒環境，「我都會罵他們，但是他們都會反抗，為了不讓爸媽再被罵才有此發明」。小學生十分誠實的說出原因，描述方式超乎大人邏輯又十分可愛，讓一旁大人、師長都笑出聲。

縣長饒慶鈴表示，發明的過程或許會遇到困難，但每一次的挑戰，都是通往成功的養分。希望大家持續勇敢嘗試，讓創意成為改變世界的力量。

甲蟲餵食器，以後校外教學也能遠端餵甲蟲，使牠們不至於餓死。（記者劉人瑋攝）

台東縣青少年創意發明競賽登場。（記者劉人瑋攝）

台東縣青少年創意發明競賽登場。（記者劉人瑋攝）

