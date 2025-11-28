為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹市幼兒園負責人涉體罰虐童 6家幼教補習班被廢止立案

    2025/11/28 11:34 記者洪美秀／新竹報導
    施鐵腕！新竹市有幼兒園負責人涉體罰虐童，市府將廢止該負責人所屬的6家幼教及補習班機構。（記者洪美秀攝）

    施鐵腕！新竹市有幼兒園負責人涉體罰虐童，市府將廢止該負責人所屬的6家幼教及補習班機構。（記者洪美秀攝）

    新竹市有幼兒園傳出體罰及虐童事件，市府教育處查處後，依《兒童及少年福利與權益保障法》、《幼兒教育及照顧法》及《補習及進修教育法》規定，今年8月14日廢止新竹市私立勝成兒童課後照顧服務中心，同時夏姓負責人所設立的其他5所教保機構也需在明年2月28日前妥善完成幼生及學生安置與轉介作業，屆時將廢止私立諾貝兒幼兒園、私立丹尼爾幼兒園、私立丹尼爾關東幼兒園、私立丹尼爾文理技藝短期補習班及勝成文理補習班等立案證書，保障兒少安全。

    教育處表示，私立勝成兒童課後照顧服務中心夏姓負責人違反《兒童及少年福利與權益保障法》第81-1條規定，遭檢舉及認定有體罰幼童及虐童等行為，包括甩巴掌及重摔幼童等行為，市府除裁罰，也在今年8月14日廢止該課照中心立案，同時禁止該中心夏姓負責人2年內申請設立或擔任教職人員。

    教育處指出，因該夏姓負責人同時是私立諾貝兒幼兒園、私立丹尼爾幼兒園及私立丹尼爾關東幼兒園的負責人，經教育部今年10月30日函釋，體罰行為也屬《幼兒教育及照顧法》第24條所列情形，應依法廢止設立許可，且不得以更換負責人方式規避相關責任。同時也查出私立丹尼爾文理技藝短期補習班及勝成文理補習班皆是夏姓負責人設立，也依違反《補習及進修教育法》第9條第6項規定，依同法第7項規定應予廢止立案。

    教育處說明，市府已行文通知前述補習班及幼兒園，要求明年2月28日前妥善完成學生安置與轉介作業，屆期將廢止立案。另夏姓負責人所屬機構的員工權益，市府也將提供協助，包括資遣費計算、未休假補償等事項，確保教保員工作權。

    施鐵腕！新竹市有幼兒園負責人涉體罰虐童，市府將廢止該負責人所屬的6家幼教及補習班機構。（記者洪美秀攝）

    施鐵腕！新竹市有幼兒園負責人涉體罰虐童，市府將廢止該負責人所屬的6家幼教及補習班機構。（記者洪美秀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播