竹市幼兒園負責人涉體罰虐童 6家幼教補習班被廢止立案

施鐵腕！新竹市有幼兒園負責人涉體罰虐童，市府將廢止該負責人所屬的6家幼教及補習班機構。（記者洪美秀攝）

新竹市有幼兒園傳出體罰及虐童事件，市府教育處查處後，依《兒童及少年福利與權益保障法》、《幼兒教育及照顧法》及《補習及進修教育法》規定，今年8月14日廢止新竹市私立勝成兒童課後照顧服務中心，同時夏姓負責人所設立的其他5所教保機構也需在明年2月28日前妥善完成幼生及學生安置與轉介作業，屆時將廢止私立諾貝兒幼兒園、私立丹尼爾幼兒園、私立丹尼爾關東幼兒園、私立丹尼爾文理技藝短期補習班及勝成文理補習班等立案證書，保障兒少安全。

教育處表示，私立勝成兒童課後照顧服務中心夏姓負責人違反《兒童及少年福利與權益保障法》第81-1條規定，遭檢舉及認定有體罰幼童及虐童等行為，包括甩巴掌及重摔幼童等行為，市府除裁罰，也在今年8月14日廢止該課照中心立案，同時禁止該中心夏姓負責人2年內申請設立或擔任教職人員。

教育處指出，因該夏姓負責人同時是私立諾貝兒幼兒園、私立丹尼爾幼兒園及私立丹尼爾關東幼兒園的負責人，經教育部今年10月30日函釋，體罰行為也屬《幼兒教育及照顧法》第24條所列情形，應依法廢止設立許可，且不得以更換負責人方式規避相關責任。同時也查出私立丹尼爾文理技藝短期補習班及勝成文理補習班皆是夏姓負責人設立，也依違反《補習及進修教育法》第9條第6項規定，依同法第7項規定應予廢止立案。

教育處說明，市府已行文通知前述補習班及幼兒園，要求明年2月28日前妥善完成學生安置與轉介作業，屆期將廢止立案。另夏姓負責人所屬機構的員工權益，市府也將提供協助，包括資遣費計算、未休假補償等事項，確保教保員工作權。

